A magyar Warren Buffett lehetett volna, mégis kiszáll - Hogy lehet ezek után megvenni Zsidayt?

A Plotinus vezetői úgy döntöttek, hogy kivezetik a céget a tőzsdéről. Nem jó hír ez azoknak a befektetőknek, akik ezeken a részvényeken keresztül akarták megvenni Zsiday Viktor, a társaság elnökének szakértelmét. Zsiday ennek a cégnek az arca, és bár nem egyszemélyben ő az ötletgazdája, felelőse minden befektetésnek, végső soron a befektetők nagy része vele azonosította a Plotinus sikereit. Ahhoz, hogy sikeres volt a Plotinus, kétség sem fér, a cég nettó eszközértéke évről évre meredeken emelkedett, ezzel párhuzamosan az árfolyam is szárnyalt, a Plotinus részvénykibocsátása óta 254 százalékot emelkedett a vállalat részvényárfolyama, ennél jobban csak a Graphisoft Park teljesített, miközben az elmúlt évek egyik sztárpapírja, a Richter 63 százalékot, az OTP 54 százalékot emelkedett, a Mol és a Magyar Telekom árfolyama pedig esett.

Hogy lehet megvenni Zsidayt?

A múltbeli árfolyamalakulást látva nem is csoda, hogy sokan évekre akartak beleülni a papírokba, évente úgy zsebre tenni két számjegyű hozamot, hogy nem kell aktívan foglalkozniuk a befektetésükkel. Na őket érte hidegzuhanyként a Plotinus kivezetése.Összegyűjtöttük, hogy milyen eszközökön keresztül profitálhatnak a befektetők közvetlenül vagy közvetetten Zsiday Viktor tőkepiaci szakértelméből.Ennek a terméknek van a leghosszabb track recordja, hiszen már 2009 június óta elérhető. Az alap global macro stílusú befektetési politikát követ, a befektetési paletta széles (hazai és nemzetközi részvények, kötvények, kollektív befektetési értékpapírok, bankbetétek, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek), az alapkezelő célja, hogy a kockázatmentes hozam felett 5-10 százalékpontos többlethozamot érjen el. Ez a cél az elmúlt években jellemzően teljesült, az alap éves átlagban 10 százalék feletti hozamot ért el az elmúlt években, több évben is az egyik legjobban teljesítő abszolút hozamú alap volt (2015-ben a legjobb), ráadásul az alap a legmagasabb Sharpe-mutatójú alapok közé tartozik, vagyis a magas hozamot relatíve alacsony szórás, kockázat mellett nyújtja.

Első ránézésre a Citadella ideális befektetésnek tűnik azok számára, akik Zsiday szakértelmét szeretnék megvenni, hosszú távon szeretnék fialtatni a pénzüket, relatíve alacsony kockázatot és (a múltbeli hozamok alapján) tartósan magas hozamot szeretnének elérni.Van azonban egy nem is annyira apró bökkenő az alappal, mégpedig az, hogy magas költség mellett lehet megvenni. A Citadella az elmúlt években annyira népszerű volt, hogy a nettó eszközértéke részben a folyamatos tőkebeáramlásnak köszönhetően a 2009-es 200 millió forintról 2015 novemberére 60 milliárd forint fölé hízott, akkor döntött úgy az alapkezelő, hogy gyakorlatilag lezárja a Citadellát az új befektetések elől, ezt pedig úgy tették meg, hogy a forgalmazói jutalékon felül egy 5 százalékos extra jutalékot kell fizetni (az így befizetett összeg az alap vagyonát gazdagítja) és az egy éven belüli visszaváltásnak is van 3 százalékos díja, ezen felül pedig a forgalmazók is "büntető" jutalékokat határozhatnak meg (van olyan szolgáltató, ahol a vétel és az eladás után is 10-10 százalék a forgalmazói jutalék), vagyis csak a jutalékok akár több év hozamát is elviszik. Egyébként tőzsdén is lehet Citadella Alapot venni, ott a büntető jutalékokat nem kell megfizetni, viszont nyilván az aktuális nettó eszközérték felett cserélnek gazdát a befektetési jegyek. Az nincs kizárva, hogy az alapot újra megnyissák külső befektetők előtt (ezt egyelőre nem tervezik), ennek egyik feltétele, hogy újra 40 milliárd forint alá csökkenjen a nettó eszközérték, ami egyébként egyre feljebb kúszik, mostanra 68 milliárd fölé emelkedett.Az alapot tavaly januárban indították, azóta közel 37 százalékot emelkedett az árfolyama.

A múltbeli hozam alapján ez az alap is vonzó befektetésnek tűnik, a probléma csak az, hogy zártkörű. A cél az alap létrehozásával gyakorlatilag az volt, hogy a tőkepiaci befektetéseket ebben az alapban hajtják végre, a tőzsdén jegyzett Plotinus pedig ezt az alapot vásárolja meg, így ha már közvetlen befektetésre nem is alkalmas a Plotinus Alap, arra mindenképpen jó, hogy a Plotinus tőkepiaci befektetéseinek alakulását nyomon lehessen követni.Az elmúlt években a Plotinus-részvény volt az ideális befektetés azoknak, akik Zsiday Viktor szakértelmében bízva fektették be a pénzüket. A termék likvid, az árfolyam folyamatosan nyomon követhető, a papírok relatíve alacsony költségek mellett adhatók, vehetők. Voltak. Ha a közgyűlés úgy dönt, a papírokat kivezetik a tőzsdéről.

Csak drága lehetőség maradt

A Concorde Alapkezelő alapok alapja többek között Citadella Alapba is fektet, vagyis közvetetten ezen keresztül is profitálhatunk Zsiday Viktor szakértelméből, igaz csak korlátozottan, mivel a Citadella részaránya a legutóbbi havi tájékoztató alapján csupán 13 százalék (az alapnak 2 sorozata van, mindkét sorozatban 13 százalék a Citadella súlya).Elméleti lehetőségként az is felmerülhet, hogy egyes befektetők megtartják Plotinus-részvényeiket, és részvényesei lesznek a Plotinus Zrt.-nek. Azt viszont tudniuk kell, hogy a Zrt. reálgazdasági befektetésekre fókuszál, vagyis a vállalat eredményén nem tükröződik majd Zsiday Viktor tőkepiaci tapasztalata, ráadásul a vállalat operatív irányításáért sem ő felel majd, vagyis csak Zsiday miatt nem érdemes részvényesnek lenni a Zrt.-ben.A Plotinus-részvények kivezetésével gyakorlatilag csak a Citadella Alap marad, amelyen keresztül közvetlenül profitálhatnak a befektetők Zsiday Viktor tőkepiaci szakértelméből. A Citadellát azonban gyakorlatilag lezárták, és bár meg lehet vásárolni, a büntető díjak miatt kifejezetten magas költségű termék, a költségek alap esetben akár egy év teljes hozamának nagy részét is elvihetik (a múltbeli hozamok alapján), a befektetési szolgáltatók büntető díjai miatt pedig akár több év hozama is odaveszhet. A Citadella Alapot tőzsdén is meg lehet vásárolni, ott viszont jellemzően jóval az aktuális nettó eszközérték felett születnek kötések.