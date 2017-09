A Molt igazolja az INA elemzése - Fenntarthatatlan a sziszeki finomító

A Deloitte elemzése több lehetséges megoldást javasol a sziszeki finomító üzleti tevékenységének javítására és veszteségének csökkentésére. Eszerint gazdaságilag a legkifizetődőbb, ha a sziszeki finomítót logisztikai központtá alakítják át.

Az INA üzleti eredményében 2016-ban a sziszeki finomító 194 millió kuna (8 milliárd forint) negatív pénzforgalmat (cash-flow) generált, míg a vállalat alapvető üzleti tevékenységéből eredő nyereségére 264 millió kuna (10,9 milliárd forint) negatív pénzügyi hatással volt. Ez a trend folytatódott 2017 első fél évében is, amikor a negatív pénzforgalom 113 millió kuna (4,6 milliárd forint), az operatív veszteség pedig 146 millió kuna (6 milliárd forint) volt. Ez pedig negatívan hatott az INA eredményére - olvasható a szövegben.A közlemény szerint miután az INA finomítói kapacitásai messze felülmúlják a beszűkült regionális piac keresletét, ami évek óta csökkenő tendenciát mutat, fenntartható és hosszú távú megoldást kell találni a finomítói üzletágára.A tanácsadó cég javaslattal élt az átmeneti időszakot illetően is, ami szorosan kapcsolódik a rijekai finomítóban a nehéz maradékok feldolgozására alkalmas technológiát telepítő befektetéshez és a sziszeki finomító biofinomítóvá alakításához. (Sziszek és Rijeka egy egység, ahol sziszek a belföldi nyersanyagot, míg a rijekai finomító a mediterrán térségből behozott olajat dolgozza fel). A javaslat szerint, amíg épül a rijekai finomító új üzeme (az INA 3 milliárd kuna befektetésével), Sziszekbe félkész termékeket szállítanának át feldolgozásra, majd azt visszaszállítanák Rijekába, ez csökkentené az alkalmi költségeket és megmaradnának a munkahelyek. Ehhez azonban az szükséges, hogy az érdekelt felek tárgyalásokat folytassanak a sziszeki finomító jövőjéről - tették hozzá.A Deloitte jelentésének eredményét a cég csütörtökön ismertette a szakszervezetekkel és az INA dolgozói tanácsával, ezt megelőzően pedig az igazgatóságnak és a felügyelőbizottságnak is bemutatta.Az INA 49,08 százaléka a Molé, és a magyar olajtársaság rendelkezik az irányítói jogokkal is a társaságban. A cég 44,84 százaléka a horvát államé.