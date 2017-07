A sportolókat célozza meg Csányi most megvett egészségközpontja

A korábbi tulajdonos, Varga Péter Pál eddig is kapcsolatban állt az OTP-vel és most állítólag összeállt Csányi Sándor OTP-vezérrel.Az OTP-től kapott hitelből vásárolta meg az értékes egészségügyi érdekeltséget, aminek körülbelül fél évig volt a kizárólagos tulajdonosa. Tavaly augusztus és december között tárgyalt a korábbi tulajdonosokkal. Két üzlettársa, Heim Péter családi cége, illetve a jelenlegi londoni nagykövet, Szalay-Bobrovniczky Kristóf fennhatósága alatt álló Primatum alap olyan ajánlatot kapott tőle, ami minden korábbi elképzelésüket felülmúlta.Tegnap kiderült, hogy végső soron a pakett nem nála landolt, hanem Csányi Sándor OTP-vezér Bonitás 2002 Befektető és Tanácsadó Zrt. nevű cége veheti át a közvetett irányítást a Budai Egészségközpont felett. A versenyhivatalnak még engedélyeznie kell, de a Bonitás július 10-én már adásvételi szerződést írt alá az eddigi vezető tulajdonos Medikomp Kft.-vel, Varga Péter Pál családi cégével.Állítólag a Budai Egészségközpont a sportegészségügyi fejlesztésben lát fantáziát, becslések szerint akár 4-5 milliárd forint is bemehet sportegészségügyre. Az Index információi szerint az egyik 3000 négyzetméteres csarnok alkalmas lehet arra, hogy elkészüljön egy sporttudományi központ, a barcelonai létesítmény mintájára.