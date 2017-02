A Teslát lassan tényleg csak megvásárolni kell

A Tesla elsőként az ázsiai piacon vezette be azt a szolgáltatási csomagot, melynek keretében az autó megvásárlásával egy biztosítást és egy karbantartási csomagot is kapunk. Természetesen a szolgáltatást az összes piacra szeretnék kiterjeszteni és bár kérdéses, hogy mikor, de a korábbi tapasztalatok alapján Elon Musk tartja magát az ígéreteihez, így aggodalomra nincs ok.A cég vezére nem zárja ki a lehetőségét, hogy a biztosítást kiszervezze a piaci szereplőknek, azonban hangsúlyozza, hogy a partner biztosítónak az árazás során figyelembe kell venni azt, hogy a Tesla az átlagnál jóval biztonságosabb járműveket gyárt. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a Model S 2013-as töréstesztje, ahol új abszolút rekordot állított fel az Amerikai Közlekedésbiztonsági Szervezet értékelése alapján.A biztosítók bevonása egyébként komoly árbevétel növekedést idézhet elő, hiszen hamarosan beindul a Model 3 tömeggyártása is és a tervek szerint 2018 negyedik negyedévében már heti 10 ezer autó gurulhat le a gyártósorról , így a Tesla alkuereje folyamatosan növekedhet. Ez a befektetőket ismét megerősítheti abban, hogy a vállalat nem állt le az új ötletekkel és folyamatosan törekedik a vásárlói elégedettség növelésére és fenntartására.