A vállalati gyorsjelentések lehelhetnek életet a tőzsdékbe

Csütörtökön kisebb emelkedéssel nyitottak a fontosabb amerikai részvényindexek, a Nasdaq és az S&P 500 azonban lefordult új történelmi csúcsáról, így végül 0,1% körüli mínuszban zárt. A Dow Jones viszont tartani tudta a nyitást követő minimális erősödés egy részét, így 0,2%-os emelkedésével sikerült új csúcson zárnia. Az amerikai tőzsdék zárását követően közzétette negyedéves beszámolóját a Microsoft, a cég minden fontos soron jobb eredményt közölt az elemzői várakozásoknál, így jelenleg 1 százalékos pluszban van a vállalat árfolyama. Az Alphabet is közzétette negyedik negyedéves eredményeit, ezek viszont alulmúlták az elemzői várakozásokat, a cég árfolyama 2 százalékot esett a zárás utáni kereskedési szakaszban.Ázsiában sem láthatunk éremi elmozdulásokat, péntek reggel a vezető tőzsdék értéke 0,2-0,7 százalékos erősödést mutat csupán. Ebben az is szerepet játszhatott, hogy Kínában nem volt ma kereskedés. Mindezeket figyelembe véve egyáltalán nem meglepő, hogy az irányadó nyugat-európai határidős részvényindexek a tegnapi záróértékeik közvetlen közelében tartózkodnak. Így a magyar tőzsdén sem számíthatunk komolyabb elmozdulásokra a kereskedés első szakaszában.Pénteken a befektetői figyelem középpontjában két fontos amerikai makroadat és vállalati gyorsjelentések állnak majd. Közzéteszi számait a Colgate és a Chevron is.