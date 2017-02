A világ egyik legnagyobb napenergiacége volt, most a teljes megszűnés előtt áll

A Yingli 2013-ban még jókora előnnyel vezette a világ legnagyobb fotovoltaikus panel gyártóinak toplistáját, az azóta eltelt nehéz időszakban azonban évről évre csökkent a piaci részesedése és a termelése. Ennek következtében már 2015 novemberében felvetült a társaság papírjainak tőzsdéről való kivezetése, amikor az árfolyam 20 egymást követő napon az 1 dolláros határérték alatt alakult. A Yingli legutóbbi, 2016. harmadik negyedéves jelentése szerint 34 millió dolláros működési veszteséget szenvedett el, és csalódást keltő forgalomról és árbevételről számolt be, ami egész éves várakozásainak mérséklésére kényszerítette a társaságot.A cég problémáit tetézi, hogy a Yingli a héten értesítést kapott a New York Stock Exchange felügyeletétől, miszerint a NYSE állandó listázási standardjai alatt állnak a mutatói, és a cég átlagos piaci kapitalizációja 30 egymást követő piaci kereskedési napon 50 millió dollár alatt alakult. A Yinglinek 90 nap áll rendelkezésére ahhoz, hogy bemutassa terveit a NYSE részére, amelyben demonstrálja, hogyan teljesítené a NYSE követelményeit a következő 18 hónapban.Több befektetési társaság eladásra javasolta a Yingli papírjait, és noha egyelőre nem ismert a társaság tavalyi negyedik negyedéves és egész éves eredményeinek várható publikálási dátuma, nem kizárt, hogy ezt követően nem sokkal már nem lehet majd Yingli-papírokat adni-venni a New York-i tőzsdén.