A Volkswagen nem bírta ki Detroitig, megvillantották az Uber riválisát

Fontos koncepciót mutat be a Volkswagen

Az ID modellcsaládba tartozó új jármű a tervek szerint teljesen elektromos meghajtású lesz, nagy belső térrel rendelkezik majd és egyszeri töltéssel képes lesz nagyobb távolság megtételére úgy, hogy emberi beavatkozást nem igényel majd az útja során. A koncepciót két elektromotorral szerelik és összkerékhajtású lesz.

Forrás: Volkswagen.com

Egyrészt a nemrég bemutatott Moia divízió flottájában megjelenhet egy olyan jármű, amelynek károsanyag-kibocsátása helyben zéró, illetve amely hozzájárulhat ahhoz, hogy a németek felvegyék a versenyt az Uberrel és a többi közösségi utazásmegosztóval.

Másrészt az új modellel közelebb kerülnének a németek ahhoz a célkitűzésükhöz, hogy 2025-ig 30 akkumulátorral szerelt elektromos járművet dobjanak piacra, amelyek az adott évi értékesítés 25 százalékát adnák már.

Moia, a Volkswagen 13. márkája

A tervek szerint az ID modellcsalád legújabb koncepciója később a tömeggyártásban is megjelenhet. Ezzel két legyet is üthetne a Volkswagen egy csapásra:A Volkswagen december 5-én bejelentette, hogy létrehozta 13. márkáját (a 12 eddigi: Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen nehézgépjármű, Scania, MAN), a Moia nevű startup a konszernen belül a jövő közlekedési szolgáltatásaiért lesz felelős. A cég elsősorban a városi közlekedésben nyújt majd szolgáltatásokat, első lépésben on-demand shuttle szolgáltatást, aminek a lényege, hogy a felhasználók akkor rendelik meg a néhány fő szállítására alkalmas elektromos városi járműveket, amikor éppen szükségük van rá. Vagyis egyfajta tömegközlekedésről van szó, amelynél együttműködnének a helyi önkormányzatokkal is. Azért ebbe az irányba indultak el, mert a nagyvárosokban már most is a dugók okozzák a legnagyobb problémát, Londonban és Sanghajban például átlagosan 16 km/h-val lehet haladni, miközben a tömegközlekedés jóval gyorsabb.

Forrás: Moia

Moia első körben Németországra fog fókuszálni, a vállalat két központja Berlinben és Hamburgban lesz, a cél azonban a terjeszkedés: 2017 végére 2 európai nagyvárosban is jelen szeretne lenni, az Egyesült Államokban is megvetné a lábát, és hamarosan Kínában is elindítaná a szolgáltatását, ez utóbbi lehet ugyanis a Moia legnagyobb piaca.

Ole Harms, a Moia és Matthias Müller, a Volkswagen vezérigazgatója