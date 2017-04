A Wizz Air lenyomta a Malévet

2016-ban 2015-höz képest 23 százalékkal, 3,7 millió utasra nőtt a forgalom Magyarországon, ezzel beérték a Malévet, amelynek a legjobb évében 3,2 millió utasa volt.

A vezérigazgató elmondása szerint a gépek az első időszakban hetente kétszer, csütörtökön és vasárnap közlekednek, de igény esetén a légitársaság tudja növelni a járatok számát. Az első járat június 8-án indul.Emellett Váradi József bejelentette, hogy 2017-ben tíz új útvonalat tesznek elérhetővé Budapestről, az éves kapacitás 4,8 millió utas lesz, a társaság 22 százalékos forgalombővüléssel számol a magyar piacon. Jelezte azt is, hogyKérdésre válaszolva Váradi József elmondta, mivel unión kívüli járatról van szó bilaterális légügyi megállapodás szabályozza a járatindítást. Ezt a megállapodást korábban megkötötték, de szinte teljesen újra kellett fogalmazni és ezt az uniónak is el kellett fogadnia.Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a bejelentésen elmondta, Magyarország 1991-ben vette fel a diplomáciai kapcsolatot Kazahsztánnal, amikor az elsők között ismerte el az ország függetlenségét. Az akkor létrejött kapcsolat folyamatosan fejlődik, erősödik, és ez közvetlen légi járat is hozzájárul a két ország kapcsolatának erősítéséhez.