Altaba lesz a Yahoo, ha eladják az internetes üzletágat

Előzmények

Az amerikai tőzsdefelügyelethez benyújtott dokumentumok alapján a Yahoo neve Altaba lesz, amennyiben sikerül lezárni az internetes üzletág eladását. Nem csak a név változik, a jelenlegi igazgatósági tagoknak több mint a fele el fogja hagyni a céget, köztük a Yahoo vezetője, Marissa Mayer is.Ha a Verizon megveszi az internetes eszközöket, a Yahoo-ban lényegében a 15 százalékos Alibaba részesedés, valamint a 35,5 százalékos Yahoo Japan részesedés lesz.A közelmúlt botrányai miatt azonban jelenleg is bizonytalan, hogy a Verizon megvásárolja-e az internetes üzletágat. A Verizon hivatalosan is jelezte, hogy vizsgálja a lehetőségeket, köztük azt is, hogy a megállapodott 4,8 milliárd dollárnál kevesebbet fizet.A Yahoo-nál fennállása óta kétségkívül voltak jó évek, azonban a legnagyobb problémát az okozta, hogy a stratégiája nem volt mindig teljesen konzisztens, látszólag ide-oda ugrált a médiabiznisz és az internetes keresési üzletág között. Próbálkozott a közösségi médiában is, 2006-ban megpróbálta felvásárolni a Facebookot, de Mark Zuckerberg visszautasította az akkor még nagyvonalúnak tűnő 1 milliárd dolláros ajánlatot.Miközben a Yahoo még azon gondolkozott, hogy melyik üzletága felé orientálódjon, a Google lett az internetes keresők császára, a Facebook pedig a közösségi média fogalmának megalkotásával forradalmasította az internet világát. Ahogy a felhasználók szépen lassan átpártoltak a Google-höz és a Facebookhoz, velük mentek a hirdetők is.A cég persze próbálkozott, 2012 nyarán a Google egyik első emberét, Marissa Mayert csábította el a Yahoo. Ekkor elkezdődött a költségcsökkentési intézkedések és a felvásárlások sorozata. A költségcsökkentési intézkedések hatása látszott, hiszen a bevételek folyamatos esése ellenére a cég profitja még egy ideig még tartotta magát. De nem sikerült feltámasztani a hirdetési üzletágat és amikor elfogytak a költségcsökkentési lehetőségek, akkor a nyereség is elkezdett esni.