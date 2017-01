Amerikában építene gyárat az Apple tajvani partnere

Pletykák szintjén már korában is volt szó róla, de most be is jelentette a Foxconn, hogy gyárat építene az Egyesült Államokban. A hírek szerint kijelzőket gyártana a tajvani cég az új gyárban, de nem egyedül, hanem az Apple-lel közös lenne a beruházás.Mintegy 7 milliárd dollárból épülne a gyár és 30-50 ezer új munkahelyet teremtene. Nem csak okostelefon-kijelzőket gyártanának, hanem televíziókat is. A Foxconn elnöke, Terry Gou megjegyezte, hogy az Egyesült Államokban egyáltalán nincs televíziógyár, pedig a világ második legnagyobb televíziópiaca. Az Apple pedig azért száll be, mert neki is szüksége van panelekre.A Foxconn már évek óta tervezte, hogy épít egy új gyárat az Egyesült Államokban és mostanában került szóba ismét a menedzsmentben, Donald Trump elnökké választását követően. Az új amerikai elnökről akiről tudni lehet, hogy a cégeket arra ösztönözné, hogy gyártást vigyenek az Egyesült Államokba.