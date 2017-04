Amerikában is kitört az örömünnep a franciák miatt

Az európai vezető részvényindexek mai vad emelkedését (2-4% között) mérsékelt formában reagálták le az amerikai indexek, de még így is 1% feletti (1,2-1,5% körüli) emelkedésekről beszélhetünk. Ezek nyomán a három vezető index a március végi zárószintekhez képest ismét emelkedést mutat. A jókedv mellett a Nasdaq ma napon belül új történelmi csúcsra is ugrott és megközelítette a 6000 pontos kerek szintet, de nem jár ettől messze az S&P és a Dow Jones sem.Közben a Dow Jones, illetve a Wall Street Journal értesülései szerint Donald Trump amerikai elnök arra utasította a stábját, hogy a rövidesen megjelenőolyan intézkedésekkel együtt, amelyek az államháztartási hiányt is lehetőleg kordában tartják. Ezen értesülések egybevágnak a korábbi Trump-szándékokkal, így nem okoztak további részvénypiaci emelkedést, (igaz a pénzügyminiszter korábban inkább 20%-ra csökkenő kulcsról beszélt).

A Dow 30 komponense közül a legnagyobb emelkedést a két bankóriás mutatta, amelyek 3% feletti ugrást mutattak.

A részvénypiaci kockázati étvágy erősödését jól jelzi az is, hogy a globális félelem indexnek is nevezett VIX-index ma 24%-kal 11% közelébe zuhant, és ezzel összefüggésben a arany árfolyama 1%-kal 1277 dollárig ereszkedett. Közben az OPEC kitermelési kvótacsökkentés működőképességével kapcsolatos félelmek miatt az amerikai WTI árfolyama szintén közel 1%-kal 49,2 dollárig süllyedt.

A piacok szemében kedvező francia első fordulós elnökválasztási eredmény jelentősen erősítette az eurót, vasárnap éjjel 1,0940 körül öthavi csúcson is járt az árfolyam, de hétfő napközben korrigált valamelyest a piac, igaz még így isEz péntek estéhez képest még így is 1,2%-os euróugrást jelent.

Az államkötvény piacokon is jelentős változásokat generáltak a francia eredmények: a 10 éves francia államkötvény hozama közel 10 bázisponttal süllyedt péntek estéhez képest 0,81% körülre, míg német társa a menedékeszközök csökkenő kereslete (a buknerből való "kijövetel") miatt 8 bázisponttal 0,33%-ra ugrott. Ezek miatt aA német mellett az amerikai 10 éves hozam is emelkedett kissé a menedékeszközök iránt enyhülő kereslet miatt, itt a hozam 4 bázisponttal 2,27%-ra emelkedett.