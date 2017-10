Átadták a Coloplast új, tatabányai logisztikai központját

Az új központ létrehozásának gondolatát a szükség szülte, hiszen a folyamatosan növekvő vevői igények kiszolgálása és a Coloplast gyáraiból érkező növekvő termékmennyiségek kezelése is könnyebben kivitelezhető egy nagyobb, még az eddigieknél is jobban felszerelt csarnokban. Az új logisztikai központ ötszöröse a régi, tatai telephelynek, 4 képzeletbeli futballpálya is elférne benne.Az épület - az új otthonunk - egy vadonatúj, tágas, modern, igazi 21. századi logisztikai központ. Ugyanakkor legyen bármilyen szép az épület, legyen bármilyen jó elhelyezkedése, a lényeg nem ebben rejlik. Igazán azt ünnepeljük, hogy tovább fejlődünk, megint létrehoztunk valami újat, megint értéket teremtettünk - mondta ünnepi beszédében Jerkó András, a PDC igazgatója, majd hozzátette - az igazi értéket, a siker kulcsát a kollégák jelentik, akik megtöltik élettel az új épületet.A magyarországi logisztikai központ egy többfunkciós logisztikai telephely: a késztermékek megfelelő célországokba szállításán kívül felelősségi körébe tartozik a termékek ország-specifikus csomagolása is. A Coloplast erről a telephelyről látja el termékekkel a közép-európai piacokat, illetve a tengerentúli fejlődő országokat. A logisztikai központ szerepéből adódóan biztosítja a termékek időben való kiszállítását, illetve hozzájárul a tömegtermelési központok hatékony működéséhez.Dietmar Vollmer, a Coloplast globális disztribúcióért felelős alelnöke szerint a PDC egy igazi sikertörténet, az új tatabányai infrastruktúra pedig a jövőbeni nagy álmok alapja. A vállalat célja, hogy vevőik életét könnyebbé és boldogabbá tegyék, aminek feltétele az elköteleződés, a szenvedély és a rugalmasság, amely kvalitásokat a magyarországi csapat mind magáénak tudhat.A Coloplast büszke arra, hogy már közel 20 éve jelent stabil, megbízható munkahelyet a térségben, folyamatos technológiai újításaival, befektetéseivel pedig jelentős mértékben serkenti a helyi és általában a hazai gazdasági életet.