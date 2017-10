A BMW már javában mérlegeli új gyárának helyszínét

A BMW szerint hosszútávon növekedhetnek az eladásaik az orosz autópiacon, ezért mérlegelik annak a lehetőségét, hogy gyárat építsenek az országban. A németek jelenleg a helyi partnerükkel, az Avtotorral együttműködve építenek szedánokat és SUV-ket Kalinyingrádban.A BMW elárulta azt is, hogy előrelépés történt az Avtotorral folytatott hosszú távú együttműködés területén, így Kalinyingrád is lehetséges helyszíne lehet a németek tervezett új gyárának. Azzal kapcsolatban viszont, hogy milyen modellt, modelleket gyártanának az új üzemben, nem árultak el részleteket.A BMW igyekezete nem véletlen, az orosz autópiac 4 évig tartó zuhanás után idén közel 11 százalékkal növekedhet és a folyamat a következő években is kitarthat a várakozások szerint.A Daimler már sokkal előrébb jár a BMW-hez képest, közel 250 millió euró (77 milliárd forint) befektetésével új üzemet építenek Moszkva közelében, ahol a tervek szerint már 2019-ben megindulhat az E-osztály, a GLE, a GLC és a GLS gyártása.