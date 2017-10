A szomszédban is betiltják a benzines és a dízel autók értékesítését

Szlovénia nagyobb fokozatra kapcsol az elektromos autózás területén

Többen ország is kemény lépésekre készül

A kormány nem döntött nyíltan a tilalom mellett, ehelyett olyan célt tűzött ki, amely szerint a gépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának kevesebb, mint 50 gramm/kilométer alatt kell lennie, ennek a feltételnek pedig csak a hibrid vagy elektromos autók tesznek eleget.Szlovéniában az ország egész területén 470 elektromos töltőállomás van, jól elosztva az utakon. A kormány stratégiája szerint a töltőállomások jelenlegi hálózatát 2020-ig 1200-ra, 2025-ig 7 000-re, 2030-ra pedig 22 300-ra kell bővíteni.A kormány azt tervezi, hogy a hibrid és elektromos autók 2030-ig a hagyományos meghajtású járművek 17 százalékát váltják fel.A statisztikai hivatal adatai alapján 2016 végén 1 millió 470 ezer közúti gépjárművet regisztráltak Szlovéniában, 2 százalékkal többet az előző év ugyanezen időszakához képest, és ebből 1,1 millió személygépkocsi volt.Tavaly mintegy 74 ezer új kocsit értékesítettek az országban, ami rekordmennyiségnek számít. Nőtt az elektromos és hibrid autók eladásának száma is. Az autókereskedők adatai alapján Szlovéniában 900 ilyen autót értékesítettek az év első nyolc hónapjában, ami duplája a 2016-os eladásoknak.Egyre több nemzet nyilatkozik úgy, hogy a 21. század közepére már kizárólag emissziómentes járműveket szeretnének értékesíteni, de van olyan ország is, amely nemcsak a hagyományos autók eladását tiltaná meg, hanem az idősebb, forgalomban levő autókat is lecserélné, ilyen Anglia, ahol 2050-ig tervezik ezt a manővert végrehajtani. Ehhez azonban nagy volumenű beruházásokra, infrastrukturális fejlesztésekre van szükség.Franciaország új környezetvédelmi minisztere, Nicolas Hulot 2040-ig szeretné elérni, hogy onnantól kezdve csak zéró-emissziós járműveket értékesítsenek.Norvégiának vannak a legagresszívabb tervei, 2025-ben már csak elektromos autókat lehetne eladni az országban és erre megvan az esély, hiszen az újonnan értékesített autók 24 százaléka már most elektromos.India 2030-ig tervezi ugyanezt, azonban minden forgalomban lévő autót lecserélne vagy átalakítana annak érdekében, hogy kizárólag zéró károsanyag-kibocsátású járművek legyenek az utakon. Hollandiában jelenleg az eladások hat százalékát elektromos autók adják, sokan viszont azt szeretnék, hogy 2025-től csak elektromos autókat lehessen értékesíteni. Németország pedig 2030-tól betiltja a kizárólag belsőégésű motorral szerelt járművek értékesítését.És nem szabad megfeledkezni Kínáról sem, ahol már dolgoznak egy olyan szabályozáson, amely megtiltaná a kizárólag belsőégésű motorral szerelt járművek gyártását és értékesítését. Ugyanakkor egy akkora méretű autópiacon, mint a kínai, ilyen horderejű változásra 2040 előtt aligha lehet számítani a szakemberek szerint.