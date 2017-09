Bréking: kár megtartani a Frankfurti Autószalont - Garantáljuk, ennél nagyobb bejelentés nem lesz

A Volkswagen 20 milliárd eurót költ elektromos autók fejlesztésére és gyártására

Ennek köszönhetően a cégcsoport 80 új elektromos autót dob piacra és az összes modelljéből kínál majd elektromos változatot 2030-ra

Kár megtartani a Frankfurti Autószalont

Legalább 50 új részben vagy teljesen elektromos személyautót dobnak majd piacra, 2022-ig pedig az összes modelljükből készül majd elektromos változat is.

A Volkswagen ugyanis 24 órát sem várt és olyan tervekkel rukkolt elő, hogy igazából kár megrendezni a Frankfurti Autószalont, ennél nagyobb bejelentései garantáltan nem lesznek senkinek

Ennél nagyobbat nem fog tudni senki mondani

Egy olyan vállalat, mint a Volkswagen, nem a versenytársait követi, hanem vezető szerepet kell betöltenie

A korábbi tervekkel ellentétben nem 10, hanem 20 milliárd eurót fordítanának elektromos járművek fejlesztésére és gyártására 2030-ig.

A teljes cégcsoportot figyelembe véve 80 új elektromos modellt dobnának piacra 2025-ig, míg korábban csupán 30 modellről beszéltek.

A cégcsoport ma kapható mintegy 300 modelljéből (a Volkswagen tervei között szerepel a modellpaletta szűkítése a költséghatékonyság miatt, így ez a szám a jövőben csökkenhet) készülne elektromos változat is 2030-ra.

Lássuk, milyen tervei voltak/vannak az autógyártóknak!

Idén a Frankfurti Autószalon szeptember 14. és 24. között kerül megrendezésre, de több autógyártó már az esemény előtt nagy bejelentésekkel rukkolt elő, hogy saját magára irányítsa a világsajtó figyelmét. Hétfőn Dieter Zetsche, a Daimler vezére megpödörte kackiás bajszát, kiállt a cég befektetői elé Sindelfingenben és közölte És hogy még jobban lenyűgözze a hallgatóságát, hozzátette azt is, a Smart 2020 után kizárólag elektromos autókat fog gyártani. Üröm az örömben, hogy az alternatív hajtástechnológiák irányába történő elmozdulás negatív hatással lesz majd a cég profitabilitására, de ezt az Ipar 4.0 segítségével igyekeznek majd ellensúlyozni.Ezek tényleg nagyon komoly ígéretek voltak a Mercedes részéről, az esemény után biztos ment a vállveregetés a Daimler menedzserei között, de nem örülhettek sokáig.A Volkswagen újra világossá tette, komolyan számolni kell a céggel az elektromobilitás területén és mindent el fog követni annak érdekében, hogy komoly versenytársa legyen a Teslának.- jelentette ki Matthias Müller, a Volkswagen Csoport vezérigazgatója újságírók előtt a Frankfurti Autószalon előestéjén (a Volkswagen Group Night keretében), miközben ismertette a cég legújabb terveit.A "Roadmap E" keretében a vállalat hatalmas lépéseket tenne annak érdekében, hogy modellportfólióját a belsőégésű motorokkal szerelt járművek irányából az alternatív meghajtás járművek irányába mozdítsa el, illetve a jövőben utóbbi domináljon:Ezeket a számokat látva biztosak lehetünk abban, hogy ennél nagyobb bejelentést nem fog tudni senki tenni, amely nyilván a cégcsoport hatalmas méretéből is adódik.Azt is meg kell jegyezni, hogy a Volkswagen igyekezete nem véletlen. Nem csak arról van szó, hogy a világ legnagyobb autógyártója nyilván meg akarja őrizni vezető szerepét a piacon, illetve utol akarja érni az elektromobilitás területén a Teslát. Hanem arról is, hogy a Volkswagen vezekel a dízelbotrány miatt, amely a cég által alkalmazott szoftver miatt robbant ki és szeretnének eleget tenni Angela Merkel német kancellár kérésének is, hogy visszanyerjék a vásárlók bizalmát.A Daimler és a Volkswagen példája jól mutatja, hogy a Frankfurti Autószalon központi témája lesz az elektromobilitás, illetve biztosak lehetünk abban is, hogy az egyes autógyártók (különösen az európaiak) igyekeznek majd a korábbiaknál még grandiózusabb tervekkel előrukkolni ezen a területen. Ezért viszonyítási alapnak összegyűjtöttük az alábbi táblázatban azokat a terveket, amelyeket az egyes szereplők az elmúlt években bejelentettek, illetve amelyek most kiderültek az elektromos autózáshoz kapcsolódóan.