Egymilliárd dollárért szabadulhat meg a General Motors az Opeltől?

Tegnap számoltunk be róla, hogy a Reuters értesülései szerint a Peugeot és a Citroen gyártója, a francia PSA Group veheti meg a General Motorstól az Opelt, a tranzakcióra pedig rövidesen sor is kerülhet.A CNBC az Evercore ISI elemzőcég számításaira hivatkozva azt írja , hogy a General Motors egymilliárd dollárt is kaphat európai leányvállalatáért. A szakértők szerint a lehető legjobbkor válhat meg az egyébként több mint másfél évtized óta folyamatosan veszteséget termelő Opeltől az amerikai autógyártó.- teszi fel a kérdést George Galliers, az Evercore ISI elemzője.Galliers hozzáteszi, hogy az elmúlt évek rossz eredményei miatt nagyon nehéz megbecsülni a GM európai leányvállalatának értékét, de mindent egybevetve az sem lenne nagyon meredek feltételezés, hogy a GM még fizetne is azért, hogy megszabaduljon a pénzégető Opeltől.Számításai szerint, ha a GM 1 milliárd dolláros ajánlatot kapna a PSA Grouptól, még akkor is a cég potenciális eredményének 6-8-szorosát tehetné zsebre, amivel nagyon jól járna. Pláne, ha hozzávesszük, hogy a nyugdíj- és egyéb kötelezettsége összértéke 10 milliárd dollár körüli lehet, ami tovább csökkenti a cég értékét.Az Evercore ISI szakértői ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy bármilyen megállapodás szülessen, a potenciális elbocsátásokat övező viták miatt komoly jogi akadályokra kell felkészülni, különösképp a német és a brit kormány részéről, ahol összesen mintegy 32500 embert foglalkoztat az Opel.