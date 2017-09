Elárulta a Mercedes, mekkorát fog bukni az elektromos autózás miatt

Angela Merkel a választási kampány hajrájában folyamatosan ostorozza a német autógyártókat

A nyomásgyakorlás szemmel láthatóan működik, de az autógyártókat sem kell félteni, a Daimler vezére feleződő profitmarzsról és megszűnő német munkahelyekről beszélt

A német luxusautó-gyártó volt az első az iparágban, amely elárulta, milyen hatással lesz a profitabilitására az elektromos autózás

Angela Merkel választási kampányának fontos eleme a német autógyártók ostorozása, amelyeknek véleménye szerint jóvá kell tenni azt a hatalmas kárt, amelyet a dízelbotránnyal a "Made in Germany" imázsnak okoztak. Ennek érdekében felszólította az iparág szereplőit, hogy fordítsanak még nagyobb összegeket a kutatás és fejlesztésre, az elektromos autózás elterjesztésére, hogy ezzel is segítsék a vásárlók bizalmának visszaállítását.A nyomásgyakorlás szemmel láthatóan működi, a Frankfurti Autószalon hivatalosan még meg sem kezdődött, a Daimler és a Volkswagen már jelezte, hogy euró tízmilliárdokat fordítanak majd arra, hogy elektromos autókat fejlesszenek és gyártsanak, ennek eredményeként pedig rengeteg új modellt dobnak a következő években a piacra és a teljes modellpalettájuk elérhető lesz elektromos változatban is.Ugyanakkor az autógyártókat sem kell félteni, fordított esetben is működik a nyomásgyakorlás. A Daimler vezére, Dieter Zetsche például most bejelentette, az elektromos járművek irányába történő eltolódás hatására a vállalat profitmarzsa az első időszakban le fog feleződni. Ráadásul annak hatására, hogy olyan meghatározó alkatrészek, mint például a belsőégésű motor, vagy éppen a többfokozatú sebességváltó ki fognak kerülni a járművekből, rengeteg munkahely fog megszűnni.Becslések szerint csak az elektromos hajtáslánc gyártására történő átállás 40 százalékkal kevesebb munkaerőt igényelne a jelenlegi hajtásláncok gyártásához képest. Az Ifo gazdasági kutatóintézet tanulmánya alapján, ha 2030-ig betiltják a dízel meghajtású járműveket és kötelezően zéró kibocsátású járműveket kell majd értékesíteni, akkor közvetlenül 426 ezer gyári állás és közvetve más iparágakban, például a beszállítóknál 174 ezer állást érinthet a szabályozás.Ezeket a számokat látva nem csoda, hogy a német választási kampány hajrájában Merkel nem csak bírálja az autógyártókat, hanem igyekszik őket támogatásukról is biztosítani. Többször nyilatkozott már úgy, hogy a politika segíteni fogja az átállást és már dolgoznak egy olyan terven, amelynek keretében még több ösztönzőt biztosítanak majd.