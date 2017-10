Európa legnagyobb akkumulátorgyára már jövőre dübörög majd

Újabb részletek derültek ki Európa legnagyobb akkumulátorgyáráról

Magyarországon is megkezdődhet a termelés

A dél-koreai LG Chem jövőre megnyitja Európa legnagyobb lítium-ion akkumulátorgyárát Lengyelországban, a tömegtermelés komoly lökést adhat az elektromos autók gyártásának a régióban.Az LG Chem beruházása nem véletlen, az európai autógyártók sorra jelentik be, hogy a következő években rengeteg új, részben vagy teljesen elektromos autót dobnak majd piacra, ugyanakkor a gyártáshoz szükség akkumulátorkapacitással nem rendelkeznek. Éppen ezért a hajtáslánc egyik legfontosabb elemét, az akkumulátort kénytelenek Kínából és Dél-Koreából importálni.A várhatóan növekvő kereslet kielégítése érdekében az LG Chem 1,63 milliárd dollárt fektet be új akkumulátorgyárába, amely Wroclawtól dél-nyugatra épül majd fel. A dél-koreai gyártó tervei szerint éves szinten mintegy 100 ezer akkumulátort gyárthatnak majd 2018-tól és 2500 embernek adhatnak munkát. Ez fontos új információ, hiszen a kezdeti tervek még arról szóltak, hogy a termelés 2019-ben kezdődhet meg és 700 embert foglalkoztatnak majd.Az egyelőre nem világos, hogy az üzemben állítják majd elő teljes mértékben az akkumulátorokat, vagy lesznek olyan komponensek, amelyeket importálnak majd. Az viszont most kiderült, hogy a komplexumban kutatás és fejlesztés is folyik majd és közel 400 mérnöknek adnak munkát a legkülönfélébb területeken.Az akkumulátorgyártás során felhasznált nyersanyagokkal kapcsolatban a vállalat menedzsmentje elmondta, hogy elsősorban az anyavállalattól szerzik majd be azokat, illetve reményeik szerint a helyi beszállítókkal is meg tudnak majd állapodni.Hogyha azzal számolunk, hogy egy új Nissan Leaf 40 kWh-s akkumulátorral van szerelve, akkor a 100 ezer darabos gyártással kalkulálva durván egy évi 4 GWh-s kapacitású gyárat kapunk. Összehasonlításképpen a Tesla nevadai Gigafactoryje a tervek szerint éves szinten 35 gigawattóra kapacitásra lesz képes, ha elkészül. A Tesla üzeméhez képest tehát eltörpül majd az LG Chem lengyelországi gyára, viszont még így is Európa legnagyobb üzeme lehet, egyelőre. Szeptemberben a svéd ABB ugyanis csatlakozott ahhoz a projekthez, amelynek keretében egy 32 GWh-s lítium-ion akkumulátorgyárat építenek fel Svédországban 2023 végéig.A lengyelnél kisebb nagyságrendű beruházást indított néhány hónappal ezelőtt a Samsung Gödön. Itt 100 milliárd forintból 600 új munkahelyet teremtenek majd.Az európai piacra szánt akkumulátorok gyártása már 2018-ra teljes kapacitáson pöröghet. Ekkor a gödi üzem képes lesz 50 ezer elektromos autóhoz akkumulátort előállítani. A Samsung egyébként már 2001-ben megépítette azt a gyárat, amelyet most átalakítanak majd annak érdekében, hogy ott akkumulátorokat gyárthassanak.