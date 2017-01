Hiába gyárt jó autókat, egyre kevesebbet keres rajtuk a Hyundai

Zsinórban 12 negyedéve csökken a profit

A Hyundai Motor közzétette negyedik negyedéves gyorsjelentését, amelyből kiderült, hogy a globális járműértékesítése 3,2 százalékkal 1,38 millió darabra csökkent. Az autógyártó eladásai elsősorban a koreai, az indiai, az orosz és a brazil autópiacon estek vissza. Az árbevétele pedig 0,9 százalékkal 24 538 milliárd wonra csökkent.

Az üzemi eredménysoron közel 33 százalékos, míg a nettó eredménysoron 30 százalékos volt a visszaesés 2015 negyedik negyedévéhez képest. Ez egyben azt is jelentette, hogy a Hyundai profitja zsinórban 12 negyedéve csökkent.

Mi volt most a baj?

A sztrájkok miatti szeptemberi gyárleállások és a kifutó adókedvezmény miatt csökkent a vállalat értékesítése Dél-Koreában, ami azért volt baj, mert ez a Hyundai legfontosabb piaca.

Kínában ugyan sikerült növelnie az eladásait a Hyundainak, ugyanakkor az Egyesült Államokban, amely szintén nagyon fontos piaca a vállalatnak, csökkentek az értékesítések.

Ráadásul mindez annak ellenére történt, hogy a Hyundai közel 2 600 dolláros kedvezményt adott átlagosan a modelljeire a szalonokban, amely 30 százalékkal haladta meg a 2015. decemberi értéket. Az iparági átlag egyébként 23 százalék volt a szalonokban elérhető kedvezmények területén. Alapos oka volt egyébként erre a vállalatnak, ugyanis kellően ütőképes szedán hiányában érdemi kedvezményeket kell adniuk, hogy tudják tartani a lépést a konkurenseikkel.

Mindez persze a profitabilitás terhére ment, ahogy a Hyundai által biztosított garanciaprogram is, amelynek a költsége emelkedett a negyedév során.

A Hyundai pénzügyi üzletágának is érdemben csökkent a profitja, amely döntően azzal volt magyarázható, hogy a járműveik maradványérték csökkent Amerikában.

Fel akarják pörgetni az eladásokat

A Hyundai negyedik negyedéves eredményére több dolog is negatívan hatott:A Hyundai menedzsmentje jelezte, hogy idén közel 5 százalékkal akarják növelni az értékesítésüket, vagyis közel 5,08 millió járművet akarnak eladni globálisan. A terv megvalósítása érdekében folytatják modelloffenzívájukat, amelynek keretében új SUV-val és alternatív meghajtású járművekkel is piacra lépnek majd.Az eladások felpörgetése ugyanakkor nem lesz könnyű feladat, komoly kihívást jelenthet, ha Trump betartja választási ígéreteit és elkezdi újratárgyalni az Egyesült Államok kereskedelmi egyezményeit, illetve az Amerikában termelő autógyártókat hozza majd előnyös helyzetbe. Arról nem is beszélve, hogy az amerikai piacon a várakozások szerint csökkenhet az SUV-kategória értékesítése, illetve a Fed újabb kamatemelései ronthatják a finanszírozási környezetet, amely csökkentheti a járművek iránti keresletet.A kínai autópiac növekedése is lassulhat, a várakozások szerint idén már csak közepes, egyszámjegyű bővülés várható csupán. És Dél-Koreában sem lesz könnyű növelni a cég eladásait, itt ugyanis a fogyasztói bizalom 8 éves mélypontjára esett, míg az ország GDP-je csupán 0,4 százalékkal bővült a negyedik negyedévben, ilyen gyenge teljesítményre pedig 2015 júniusa óta nem volt példa.