Kevesebb Audit gyártottak Győrben

A győri Audi-gyárban 1, 927 millió darab motort gyártottak tavaly, amely közel 5 százalékos csökkenést jelentett 2015-höz képest. Ez egyben azt is jelenti, hogy 2009 óta most először nem nőtt a Győrben gyártott motorok száma. Járműből is kevesebb gördült le a gyártószalagról, összesen 122 975 darab TT Coupé, Roadster, A3 Limousine és Cabriolet készült el, amely közel 23 százalékos csökkenést jelentett az előző évhez képest.

2016-ban konzekvensen követtük termelékenységi, stabilitási és innovációs céljainkat és számos kihívás ellenére - úgymint új termékfelfutások a jármű- és motorgyártásban - magas szintű termelési volumennel zártuk az évet. Örülök, hogy nagyszerű jubileumok mellett új modellek, így az Audi TT RS sorozatgyártását is elkezdtük. Kiemelkedő eseményeink között könyveljük el a harmincmilliomodik motor és az egymilliomodik autó gyártását

Az elektromobilitás megérkezett az Audi Hungariához. 2018-tól Győrben készülnek az elektromos motorok az Audi Konszern elektromos járműveihez, ezzel a jövőben bővül a vállalat jelenlegi motorválasztéka.

Érdemes megjegyezni, hogy bár a gyártási adatok alapján mondhatjuk azt, hogy megtört a győri Audi-gyár lendülete, viszont ebben meghatározó szerepe van a jelenlegi modellpalettának. Az új modellek bevezetésével, gyártásával ismét felpöröghet a gyártás Győrben.

- mondta Peter Kössler, az igazgatóság elnöke.Ennél sokkal fontosabb viszont az, hogy a győri Audi menedzsmentje kiemelteArról, hogy mennyire fontos egy adott üzem jövője, illetve a magyar gazdasági szempontjából az, hogy elektromos meghajtású autókhoz gyártson alkatrészeket vagy akár komplett járműveket, alábbi cikkünkben írtunk részletesen.Ehhez egy 80 ezer négyzetméter nagyságú új karosszériaüzem létesül. Az első berendezéseket 2017. március elején telepítik, összesen mintegy 700 robot fog dolgozni ott.