Megállapodás született a dízelcsúcson

A közlekedési minisztérium által összehívott találkozón a Mercedes-Benz, a BMW, a Kia, a Ford, a Renault, a Porsche, a Volkswagen, az Audi, a Seat, a Skoda, a Hyundai, a Mitsubishi Motors és az Opel képviselői vettek részt.Jörg Leichtfried közölte, hogy megállapodás született minőségi csere keretében környezetbarát modern autók vásárlását ösztönző kedvezményekről is, amit az elektromos autók vásárlására adott állami ösztönzők felett az autógyárak maguk fognak finanszírozni.Elektromos autók vásárlására típustól függően akár 10 ezer eurós állami támogatáshoz is lehet jutni Ausztriában.Günther Kerle, az osztrák autóimportőrök szervezetének a szóvivője közölte: a régi autók korszerűbb, környezetbarát modellre váltásának ösztönzését szolgáló saját kedvezményeik összegét az autógyárak maguk állapítják majd meg.A közlekedési minisztérium szerint szoftverfrissítést fog végrehajtani saját modelljein a VW, a Mercedes, a Renault és valószínűleg a BMW, a többi autógyár viszont csak a minőségi csere ösztönzésében vesz részt.A szoftvercsere jövő tavaszig tart majd Ausztriában, és az autógyártók tájékoztatása szerint 25-30 százalékos csökkentést eredményez az autók nitrogén-oxid-kibocsátásában. A szoftverfrissítést mint megoldást keveslő környezetvédő szervezetek azonban eltúlzottnak tartják az autógyárak állítását, és az emissziós értékek legfeljebb 2-3 százalékos csökkentését tartják reálisnak. A környezetvédők a dízelmotorok hardveres átalakítását tartanák szükségesnek.Jörg Leichtfried és Günther Kerle a tájékoztatón hangsúlyozta, hogy a dízelmotorok hardveres átalakításáról nem született megállapodás, de egy későbbi találkozón ez a lehetőség is szóba kerülhet.A találkozón nem jött létre megállapodás arról sem, minként járjanak el azokkal az autótulajdonosokkal, akik nem lesznek hajlandók járműveiket szoftverfrissítésnek alávetni.