Sokak rémálma válik valóra - Egy porszívógyártó is elektromos autót fog gyártani

A porszívógyártó is elektromos autót gyártana

Annak érdekében, hogy a terv valóra válhasson a Dyson több mint 2,6 milliárd dollárt költ majd saját elektromos járművének és akkumulátorának fejlesztésére, gyártására.

Új utakon az akkumulátor- és a formatervezés területén

A világ vezető elektromosautó-gyártója, a Tesla az elmúlt öt évben összesen 2,52 milliárd fordított kutatásra és fejlesztésre, vagyis a Dyson által elkölteni tervezett bő 2,6 milliárd dollár meghaladja ezt az összeget.

Töltőhálózatra viszont már nem futja a keretből

A legtöbb autógyártó mindent elkövetett az elmúlt években annak érdekében, hogy annyira lassítsa az elektromos hajtás térnyerését, amennyire csak lehetséges. Az igyekezetük nem volt véletlen, az új technológia hatására ugyanis darabjaira hullhat a járműgyártás több mint 100 éves üzleti modellje és elveszíthetik versenyelőnyüket, amelyet a belsőégésű motorok fejlesztése és gyártása biztosított a számukra. A nagy szereplők ugyanis három fontos területet tartottak meg a kezükben, illetve ezekre a területekre koncentrálva kötöttek le hatalmas mennyiségű tőkétUtóbbi volt az, amely nem csak a több évtizedes versenyelőnyt biztosította számukra a riválisokkal szemben, hanem távol tartotta az új belépőket is. Az elektromos hajtáslánc megjelenésével viszont mindez megváltozik, hiszen egy olyan megoldásról beszélünk, amelyet már nem csak az autógyártók, hanem azok beszállítói is fejlesztenek, értékesítenek. Ez viszont azt is jelenti, hogy bárki számára elérhetővé válik a jövőben minden olyan alkatrész, amely egy elektromos jármű előállításához szükséges. A belsőégésű motorok fejlesztéséhez képest alacsonyabb költségek ráadásul azt is lehetővé teszik, hogy egy-egy új szereplő saját maga kezdjen bele a fejlesztésbe és a gyártásba.És innentől válik igazán izgalmassá a történet, mert ha azt mondjuk, hogy bárkinek adott a lehetőség, hogy elektromos autókat építsen, vagyis belépjen új szereplőként a piacra, az hatalmas fenyegetést jelent a már jelen lévő autógyártók számára.A főként porszívóiról, kézszárítóiról és légszűrőiről ismert Dyson most pont arra készül, hogy új szereplőként betörjön az autógyártó üzletbe. James Dyson, a cég vezére ugyanis bejelentette, 2020-ra megjelennek a piacon saját elektromos autójukkal.A cég által tervezett akkumulátorról érdemes pár szót külön is ejteni, ugyanis a Teslával és más autógyártókkal ellentétben nem lítium-ion akkumulátort fognak alkalmazni, hanem szilárdtest akkumulátort. Utóbbi szilárd elektrolitokat és elektródákat használ. Az ilyen eszközök nem csak nagyobb energiasűrűséget produkálnak (kisebbek és könnyebbek), de gyorsabban tölthetők és élettartamuk is jelentősen nagyobb, mint a hagyományos lítium-ionos celláké. Ezzel a technológiával kísérletezik egyébként a Toyota is, illetve a tervek szerint ez a típusú akkumulátor jelenhet meg a japánok elektromos autóiban 2020-tól.Az akkumulátorok fejlesztését egyébként nem ma kezdte a Dyson, már 2015 óta folynak a munkálatok és két külön divíziója is van a cégnek, amelyeknek az a feladata, hogy a hajtáslánc legfontosabb komponensét kifejlessze.A tervezett elektromos autó dizájnjával is új utakon akar járni a vállalat a bejelentések szerint. A Dyson vezére ugyanis azt is elárulta, hogy az általuk gyártott jármű radikálisan el fog térni más autógyártók modelljeitől. Mielőtt mindenki elkezd poénkodni, hogy biztos négy keréken guruló porszívóautók jönnek majd, érdemes perspektívába helyezni, hogy az ígéretek szerint a Dyson mennyi pénzt is fordít majd kutatásra és fejlesztésre, a gyártás felpörgetésre.Az új irány és a hatalmas méretű beruházás nem véletlen, a Dyson nagyon hisz az elektromos autózás elterjedésében, előrejelzéseik szerint néhány éven belül az autógyártó üzletág termelheti a cég árbevételének jelentős részét. Éppen ezért már közel 400 mérnökük dolgozik a projekten, a vállalatnak egyébként 4000 alkalmazottja van az Egyesült Királyságban.A Dyson vezére arról is beszélt, hogy tisztában vannak azzal is, hogy az elektromos járművek elterjedése szempontjából nagyon fontos a megfelelő méretű töltőinfrastruktúra kiépítése, megléte. Ugyanakkor jelenleg nincs arra pénzük, hogy saját töltőinfrastruktúrát fejlesszenek úgy, ahogyan azt a Tesla teszi a globális Supercharger hálózatával. Éppen ezért ezen a területen számítanak az állam segítségére, illetve arra, hogy a brit kormány támogatja majd az elektromos járművek vásárlóit otthoni töltők telepítésében és segíti a nyilvános töltőinfrastruktúra fejlesztését.