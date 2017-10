Az ország, ahol fizetnek azért, hogy áramot fogyasztasz

A megújuló energiaforrások és a villamos energia rendszerek kilátásairól a Portfolio Energy Investment Forum 2017 konferencián is szó lesz. Még nem késő regisztrálni. ÁTTEKINTÉS

Ez azt jelenti, hogy a termelők fizettek a fogyasztóknak, illetve ingyen bocsátották rendelkezésükre a villamos energiát.

Miért alakulnak ki negatív árak? A negatív árak kialakulása egyre gyakoribb világszerte, ahogyan a megújuló energiaforrások, elsősorban a nap- és szélenergia súlya növekszik a villamos energia termelésben. Bár a megújulók rendszerbe integrálhatósága javul, ugyanakkor rendelkezésre állásuk változékonysága, a rendszerszintű energiatárolási technológiák fejletlensége, illetve a többi termelő kapacitás visszaszabályzásának gazdaságtalanságai miatt bizonyos időszakokban jelentős, piaci áron nem értékesíthető áramfelesleg kerül a rendszerbe. Ezek az időszakok jellemzően a megújulók termelésének kiemelkedő csúcsain következnek be, például Németországban az előző hétvégén a tartós és viharos erejű szél pörgette fel a termelést.



Miközben a legtöbb állam klíma- és immár egyre gyakrabban költségmegfontolások alapján is egyre növeli a telepített szél- és napenergia kapacitásokat, jelenleg még bizonyos nagyságú hagyományos - szenes, gázos vagy nukleáris erőműparkot is fenn kell tartania. Ennek az az oka, hogy bizonyos mennyiségű folyamatos vagy zsinóráramra állandóan szükség van, amit azonban az ingadozóan rendelkezésre álló nap- és szélenergiából egyelőre nem lehet előállítani a kívánt mennyiségben. Napjainkban leggyakrabban a folyamatosan csökkenő költségű és bizonyos régiókban már támogatások nélkül is a legolcsóbb áramtermelő megoldásnak számító fotovoltaikus napelemek, illetve termelésük csúcsrajárása idézi elő negatív árak kialakulását, a telepítésükben élen járó olyan országokban mint az Egyesült Államok vagy Ausztrália.

A német árampiacon idén először fordult elő az, ami a legutóbbi hétvégén: a jókora beépített szélerőmű kapacitásnak köszönhetően a viharos erejű szelek több mint egy napra, körülbelül szombat déltől vasárnap éjjelig (és vélhetően még hétfőn hajnalban is) a negatív, illetve zéró tartományba nyomták le a napon belüli árakat.A német villamos energia termelésben egyre meghatározóbb szerepet játszó szélerőművek legutóbb tavaly decemberben produkáltak hasonlóan hosszú negatív áridőszakot.A negatív áraknak persze az iparágon belül kevesebben örülnek. A szélenergia kiemelkedően intenzív időszakaiban a német hálózatüzemeltetőknek nem kis nehézséget okoz, hogy az igények és a termelés egyensúlyát megtartsák. A szélenergia termelés felpörgése idején a hálózatra ugyanis az igényeket jelentősen meghaladó mennyiségű áram érkezik, az üzemeltető pedig a szén- és gázerőművek visszaszabályozásával, illetve azáltal igyekszik csökkenteni a túlkínálatot, hogy fizet a fogyasztóknak a fogyasztásért, tulajdonképpen a felesleg hálózatról történő eltávolításááért.A meteorológiai előrejelzésekre támaszkodva a Bloomberg már a hétvégét megelőzően azt prognosztizálta , hogy a szélerőművek termelése vasárnap a reggeli órákban elérheti a teljes német áramfogyasztás mintegy 40 százalékát, közel 40 ezer MW-ot.Vasárnap reggel aztán a német fogyasztók valóban arra a kellemes állapotra ébredtek, hogy negatív árak alakultak ki villamos energia piacon. A Fraunhofer valós hétvégi adatai szerint a németországi szélerőművek termelése szombat este hat óra körül érte el csúcsát, 39 409 megawattal, ami körülbelül 40 darab egyenként 1000 MW-os nukláris reaktor termelésének felel meg.A másnapi árak már péntek éjjel, szombat hajnalban a negatív tartományba kerültek, míg a napon belüli árak esetében ez szombat dél körül következett be. A napon belüli szpot árakat tekintve, vasárnap hajnalban rövid ideig megawattóránként 99,50 eurós negatív árak alakultak ki, majd kisebb felszúrást követően ismét megérintették a közel 100 eurós mélypontot. Ezt követően hamarosan nullára emelkedett az ár, ami egészen vasárnap este 10 óráig ki is tartott, ezután azonban ismét a negatív tartományba csökkent.A másnapi termékár ezzel szemben szombat este 8 órától gyakorlatilag vasárnap este 8 óráig a negatív tartományban volt, és az ezt megszakító rövid időszak során sem emelkedett a pozitív sávba. Vasárnap délután 4-től este 10-ig aztán a pozitív tartományba került a másnapi termék ára, hogy aztán ismét a negatív tartományba süllyedjen.A Németországban telepített névleges villamos energia termelő kapacitásoknak már mintegy harmadát a döntően szárazföldi szélturbinák teszik ki, az idei évben pedig további mintegy 9 százalékkal bővülhet az installált kapacitás. A teljes európai villamos energia termelésnek jelenleg hozzávetőleg 10 százalékát biztosítják a szélerőművek, ez az arány azonban a technológia árcsökkenésével párhuzamosan várhatóan tovább emelkedhet. Németországnak idén azzal is sikerült alapos meglepetést keltenie a megújuló energia iparág köreiben, hogy immár támogatások nélkül fejlesztene tengeri szélfarmokat. A prognózisok különösen a nyílt tengeri szélfarmok esetében várnak jelentős fejlődést. A következő két évben az így termelt áram költsége 71 százalékkal csökkenhet a Bloomberg New Energy Finance becslése szerint.