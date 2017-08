Az ember, aki 23 milliárdot keresett a legújabb iPhone-on

A befektetők nagy izgalommal várják a jubileumi iPhone bemutatását és már most megszavazták a bizalmat a cupertinói vállalatnak, amit mi sem mutat jobban, mint a részvények hatalmas árfolyamemelkedése. Tegnap történelmi csúcson zártak az Apple-papírok, idén összességében pedig már 40 százalékot emelkedett az árfolyam.Részben ennek tudható be az, hogy Tim Cook jövő héten rekord összegű bónuszt zsebelhet be, a MarketWatch számításai szerint közel 90 millió dollárt. Cook bónusza korlátozott részvények formájában kerül kiosztásra, melynek mértékét félig a részvények teljesítménye határozta meg. Ezt egyébként a vállalatvezető önkéntesen vállalta, eredetileg nem így szólt a szerződés.A Johnson & Associates tanácsadó vállalat vezérigazgatója szerint Cook jó munkát végzett eddig, azonban szerinte túl egyszerűen jut hozzá a bónuszához. Az Apple vezére a teljes kompenzációs csomaghoz hozzáfér, ha az Apple bekerül az S&P 500 top 3 vállalatába az adott időszakban. Cook egyébként két éve azt nyilatkozta, hogy tervei szerint vagyonát jótékony célokra fogja adományozni.