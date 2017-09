Az emberiség elleni bűntett a Bitcoin, avagy így kell profin ledumálni az árfolyamot

Nem azt mondom, hogy shortoljuk a Bitcoint, mivel akár 100 ezer dollárig is szárnyalhat az összeomlás előtt. Lehetetlen megmondani. Még a lányom is vett Bitcoint, és most, hogy felment az árfolyam zseninek hiszi magát.

Persze csöndben azt azért érdemes megemlíteni, hogy amennyiben valamelyik trédere 2010-ben 100 ezer dollár értékben vett volna Bitcoint, mára már körülbelül 3-szor gazdagabb lenne, mint Jamie.

Ha Venezuelában, Ecuadorban , Észak-Koreában járunk, vagy ha drogdílerek és fegyverkereskedők vagyunk akkor jobban járunk a Bitcoinnal, mint az amerikai dollárral, azonban ezek mind limitált piacok.

Rosszabb, mint a tulipánmánia. Nem lesz jó vége. Az egész fel fog robbanni. Valaki még belehal. Ilyen szavakat használt a JP Morgan vezérigazgatója, Jamie Dimon, mikor a CNBC egyik konferenciáján kérdezték a legendás szakembert a Bitcoinról .Dimon még a végén azt is odaszúrta, hogy bármelyik trédere, aki Bitcoinnal kereskedik azonnal ki lesz rúgva amiért ilyen hülye.Abban azonban egyet értett a szakember, hogy a Bitcoin hasznos lehet olyan helyeken, ahol nincs más opció:A bejelentés következtében a Bitcoin árfolyama közel 10 százalékot szakadt,. Persze ez csak vicc, de az biztos, hogy a befektetők nem örültek Dimon szavainak, és elkezdték ütni a Bitcoin árfolyamát. Dimon egyébként már 2015-ben egyszer kifakadt a Bitcoinra, akkor azt mondta, hogy esélytelen, hogy bármelyik kormány is elfogadna egy olyan virtuális devizát, amely megkerüli a határokat és nincsen szabályozva.