Bejelentkezett a Ryanair a csődbe ment Air Berlinre

Örömmel tennénk ajánlatot az egész Air Berlinre

- mondta egy telefonos nyilatkozat során O'Leary. Hozzátette, hogy egyelőre nem tudják, hogy milyen mértékű reorganizációra lesz szükség, hogy mekkora veszteségekkel küzd pontosan és hogy miért működnek veszteségesen azon a piacon, ahol a Ryanair pénzt tud csinálni. Az Air Berlin vezérigazgatója ezt úgy kommentálta, hogy már május óta megtekinthetők az adatok, azóta, hogy az Air Berlin először bejelentette, hogy partnereket keres.A Ryanair a lízingmegállapodásokról, a munkavállalói szerződésekről és a repülőterekkel kötött megállapodásokról szeretne információkat, hogy tudják, milyen mértékű reorganizációra lesz szükség.A múlt héten jelentett csődöt a német légitársaság, ezt követően jelezte, hogy több mint 10 potenciális érdeklődővel folytat tárgyalásokat a vállalat eszközeinek eladásáról. A probléma ott lehet, hogy a légitársaság értékesítése akár versenyjogi problémákat is felvethet.Az Air Berlin vezérigazgatója, Thomas Winkelmann korábbi bejelentése alapján végül 2-3 társaság között kerülnek majd az eszközök felosztásra, a tranzakció pedig legkésőbb szeptemberben lezárulhat.Az érdeklődők között van még az easyJet, a Thomas Cook, és a Deutsche BA tulajdonosa, Hans Rudolf Woehrl is, aki jelezte, hogy a felvásárlás után is tovább működtetné a légitársaságot. A Lufthansa is érdeklődik, de nem a teljes Air Berlint, hanem csak a nyereséget termelő eszközeit venné meg. A Ryanair ezzel kapcsolatban gyártott is egy összeesküvés-elméletet. A csőd bejelentésével párhuzamosan ugyanis a Lufthansa, aki egyből jelezte, hogy támogatja a német kormányt az Air Berlin újrastrukturálásában, akár az Air Berlin egyes részeinek átvétele is az opciók között van. A Ryanair véleménye szerint ugyanis a mesterségesen létrehozott csődeljárás azt szolgálja, hogy a Lufthansa adósságok nélkül átvehesse az Air Berlint.A Ryanair szeretné kivenni a szerepét az európai légiközlekedési szektor konszolidációjából. 2003-ban megvette a KLM-től a Buzz diszkont légitársaságot, és közölte, hogy érdeklődik az Alitalia iránt is, ha újra lehet strukturálni. Michael o'Leary szerint öt év múlva csak 4-5 légitársaság lesz Európában: az Air France-KLM, a Lufthansa, a British Airways anyavállalata, az IAG és természetesen a Ryanair. Meg lehet, hogy az easyJet.