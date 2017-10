Belülről fúrnák meg az EU energiahatékonysági tervét?

Gierek első jelentéstervezete az Európai Bizottság javaslatáról széles körben kritikákat váltott ki, mivel a direktíva lelkét jelentő, 2030-ra kitűzött 40 százalékos energiamegtakarítási célt 28 százalékra mérsékelte volna, amit aztán a pártcsaládjából tapasztalható nyomás alatt 35 százalékra emelt;

Bár a legutóbbi tervezetben Gierek már az eredeti 40 százalékos célt támogatja, Jávor Benedek, a zöld frakció árnyékjelentője szerint ez mindössze kirakatrendezés, és azt állítja, a legyel politikus valójában továbbra is jelentősen, 30-31 százalékra mérsékelné a célkitűzést.

A vádak szerint a lengyel politikus által képviselt szempontok sokkal közelebb állnak a jobbközép Európai Néppárt (EPP), illetve az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) politikájához - értesült az Euractiv.com emellett állítólag túlságosan is az elsődleges energiafogyasztásra fókuszál.Mindezek után a lengyel képviselő helyzete meglehetősen kínossá vált az Európai Parlamentben. A többi politikai csoport témafelelőseivel, úgynevezett "árnyékjelentőivel" ugyancsak megromlott Gierek kapcsolata, aki állítólag immár nem tart kétoldalú találkozókat kollégáival. A munkakapcsolat megromlásához állítólag az is alaposan hozzájárult, hogy Gierek két ilyen úgynevezett "árnyékjelentőt" egyszerűen asszisztenseként nevezett meg egy korábbi megbeszélésen.Jávor szerint Gierek legutóbbi javaslata szintén elfogadhatatlan, amely alapján az EU képtelen lenne teljesíteni elsődleges energiapolitikai céljait 2030-ra.A dolgok jelenlegi állása szerint az európai szocdemek együtt szavazhatnak a Zöldek/Európai Szabad Szövetség, valamint az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoporttal, ami papíron elegendőnek tűnik a többség kialakításához és a 40 százalékos célt tartalmazó jelentés elfogadásához, ahogyan az legutóbb a parlament környezetvédelmi bizottságában is történt. Az Energiahatékonysági direktíva felülvizsgálatára vonatkozó végső szavazásra az Európai Parlament ipari bizottságának november 28-i ülésén kerül sor.Jávor szerint ugyanakkor Gierek arra törekszik, hogy megossza a szocdemeket, ezáltal többséget biztosítva az EPP és ECR számára, amelyek egy sokkal kevésbé ambiciózus célt szeretnének rögzíteni. Értesülések szerint Gierek bírja a kelet-európai szocialista képviselők támogatását, ami bizonytalanná teszi a szavazás várható kimenetelét.