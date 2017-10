Bitcoinbányászás napenergiával? - Nem rossz, de a negatív áramár mindent visz

A bitcoinbányászat eredetileg egy átlagos számítógépen is folytatható tevékenységként indult, azonban gyorsan átalakult egy olyan, nagyobb léptékű üggyé, amely speciális chipeket és nagy mennyiségű, mind több és több villamos energiát igényel, ahogyan mind több és több ember ás ezen virtuális arany után. Egy korábbi kalkuláció szerinta bitcoinbányászat energiaigénye 2020-ban már megegyezik majd Dánia teljes fogyasztásával.A bitcoinbányászat nyereségességét minden más tényezőnél jobban befolyásolja a folyamathoz használt villamos energia ára. Azoknak tehát, akik hosszabb távon is lehetőséget látnak a kriptopénzekben, foglalkozniuk kell az áramellátás kérdésével is. A problémára egy másik gyorsan fejlődő terület, a megújuló energiaforrások alkalmazásai jó alternatív megoldást nyújthatnak. A bitcoinbányászás környzetbarát energiaforrás alkalmazásával is megvalósítható, amire az egyik, ha nem a legjobb, legprofitábilisabb és környezetbarátabb megoldást a napenergia kínálja. Ezzel együtt a bitcoinbányászat áramigényének megújuló energiaforrásokkal történő fedezése egyelőre nem gyakori; a hírek szerint Izlandon ugyan már alkalmazzák az olcsó geotermikus energiát erre a célra, ezen energiaforrás elérhetősége azonban földrajzilag meglehetősen behatárolt, sokkal inkább, mint a napenergiáé, amely gyakorlatilag a Föld bármely pontján elérhető.

Egy konzervatív kalkuláció

A bitcoinbányászat energiaigényeinek napelemekkel való előállítása kedvező adottságú területeken a fotovoltaikus panelekkel termelt villamos energia ára olcsóbb lehet a hálózati áramnál is - írja a szerző az alapvetően egyesült államokbeli viszonyokból kiinduló eszmefuttatában. Számításai szerint egy 1 MW névleges teljesítményű szolár projekt a mintegy 25 éves élettartama alatt átlagosan mintegy 5 cent/kilowattóra költségen termelhet áramot, ami jelentősen elmarad a körülbelül 10 centes kaliforniai hálózati tarifától. A szerző az alábbi táblázatban összesítette az amortizációt is figyelembe vevő számításait. Amint látható, 2500 dollár/bitcoin értékkel számol, ami jelentősen elmarad a jelenlegi árfolyamtól. A tábla jobb oldali oszlopában az 1 évre számított tételek láthatóak, kivéve a két legalsó sort, amelyek a 20 év alatt várható netó bevételt, illetve a nettó jelenértéket mutatják. A lent vázolt modell az esetleg elérhető negatív villamos energia árakkal () nem is számol, a rendszer anélkül is nagyon kedvező, amihez képest az esetleges negatív árak már csak a habot jelentik a tortán.A szerző konzervatív modellt alkalmaz a számításokra, vagyis az árfolyam és a bányászás aktuális nehézségi foka között ténylegesen tapasztalható szoros korrelációnál gyengébb összefüggéssel számol. Magyarán, a 2500 dolláros árfolyam mellett a jelenlegi, magasabb árfolyamhoz kapcsolódó nehézségi fokkal számol, miközben valószínűsíthető, hogy abban az esetben, ha az árfolyam a jelenlegi szintről 2500 dollárig csökkenne, az a bányászás nehézségi fokának visszaesésével járna együtt - vagyis az 1 MW-os bányász farm a táblázatban feltüntetett 789 darabnál valószínűleg jóval több bitcoint tudna előállítani.A szolár panelek elvileg hálózati kapcsolódás nélkül - úgynevezett sziget-üzemben - is lehetővé tehetik a bitcoinbányászatot, amihez már energiatárolási lehetőségek is rendelkezésre állnak. De mi van akkor, ha a Bitcoin árfolyama hirtelen teljesen összeomlik, és egy csapásra megszünteti a bányászás nyereségességét? Az elmúlt évek alapján ennek esélye ugyan csekély (a 2009-es indulás óta a Bitcoin piaci kapitalizációja 68 milliárd dollár körüli szintre emelkedett), ám óvatosságból érdemes ezt a lehetőséget is számbavenni. Az Egyesült Államokban életképes megoldást jelenthet az alternatív jövedelemtermelésre, ha a telepített napelemeket a hálózatra is csatlakoztatjuk, és a szolgáltatóval áramátvételi szerződést kötünk, így ráadásul adókedvezményben is részesülhet a bitcoinbányász - legalábbis az Egyesült Államokban. A csatlakozás azonban a tngerentúlon is költségekkel jár, ráadásul egy tenderfolyamatban is részt kell venni, amelynek pozitív kimenetele nem garantálható.