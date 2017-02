Biztonságban a német üzemek, de mi lesz a szentgotthárdi Opel-gyárral?

A francia PSA közel 2 milliárd euróért veheti meg a General Motors európai leányvállalatát, az Opelt

A németországi üzemekben még évekig nem lennének elbocsátások, és további beruházásokat hajtanának végre, a többi üzemmel, például a szentgotthárdi gyárral kapcsolatban azonban egyelőre nincsenek ilyen ígéretek

Elfogyott a türelem

A német üzemek egyelőre biztonságban vannak

a német üzemekben dolgozó közel 19 ezer alkalmazott esetében 2018 végéig nem kerül sor elbocsátásokra,

legalább 2020-ig további beruházásokat hajtanak végre a németországi üzemekben.

Mi lesz a nem német üzemekkel?

Az Opel legnagyobb üzeme Rüsselsheimban található, ott készül az Insignia több változata, a Zafira, de váltóműveket és egyéb alkatrészeket is gyárt a 14 180 alkalmazott

Eisenachban 1850 főt foglalkoztat az Opel, ott készül a Corsa és az Adam

Kaiserslauternben 2130 alkalmazott gyárt dízelmotorokat, karosszéria- és futóműelemeket

Szentgotthárdon több mint 1400 főt foglalkoztat az Opel, ez az egyik legnagyobb motorgyár az Opelnél, tavaly közel 630 ezer motor készült a magyar üzemben, de egyéb alkatrészeket is gyártanak

A lengyel Gliwicében 2890 alkalmazott készíti az Astra és a Cascada különböző változatait

A szintén lengyel Tychyben 480 alkalmazot gyárt motorokat

A spanyol Figueruelasban 5120 alkalmazottat foglalkoztat az Opel, ott készül a Corsa, a Meriva és a Mokka

Az angol Ellesmere Port az Astra különböző típusainak brit gyártóhelye, ott 1870 főt foglalkoztatnak

Lutonban 1340 alkalmazott gyártja a Vivaro különböző típusait.

87 évvel ezelőtt vásárolta meg az Opelt a General Motors, most azonban eladná európai érdekeltségét az amerikai autógyártó, vélhetően elfogyott a GM menedzsmentjének türelme az Opellel szemben, az európai autógyártó ugyanis tavaly sem tudott nyereséget elérni, ezzel pedig már 18 éve veszteséges az Opel.A német Bild úgy tudja, hogy a francia PSA (Peugeot, Citroën) közel 2 milliárd euróért vásárolná meg a General Motors európai operációját, a tranzakcióval kapcsolatban pedig a héten egyeztetett a PSA főtitkára, Olivier Bourges a német kancellári hivatalban, ahol többek között Angela Merkel gazdasági tanácsadója is részt vett. Bourges igyekezett megnyugtatni a jelenlévőket, hogy a francia autógyártó nem ellenséges felvásárlást akar végrehajtani, az Opel a PSA csoporton belül is önállóan működhetne, a francia fél nem módosítaná a már megkötött szerződéseket, például az Opel és a szakszervezetek közötti megállapodásokat sem.A PSA azt ígéri, hogyÚgy tűnik, hogy a franciák egyelőre a német politikai vezetés kedvében kívánnak járni, és egyelőre a német üzemek és munkahelyek biztonsága az elsődleges, miközben az Opel Németországon kívüli üzemeiről, a spanyol, a brit, a lengyel, az osztrák és a szentgotthárdi üzem sorsáról eddig nem sokat tudni. Márpedig ha a hatékonyságjavítás és a költségek csökkentése a cél, ráadásul ezt Németországban nem teheti meg az Opel, akkor nyilvánvalóan a nem német üzemekben kell racionalizálni.Az Opel európaszerte 36 ezer alkalmazottat foglalkoztat, ebből közel 19 ezer főt Németországban.

Hamarosan aláírják a szerződést

Érvek és ellenérvek

a PSA és az Opel egyesülésével a Volkswagen mögött a második legnagyobb autógyártó jöhet létre Európában, ami nyilvánvalóan növeli a mérethatékonyságot,

a Peugeot, a Citroën és az Opel üzleti modelljében vannak hasonlóságok, hiszen mind elsősorban a középkategóriás autók szegmensére fókuszálnak, így az egyesüléssel tovább mélyíthetik az együttműködésüket, például közös platformon gyárthatnak autókat,

az Opel modelljeit végre Európán kívül is értékesíthetnék, többek között a kínai piac lehet érdekes, a PSA egyik nagytulajdonosa a kínai Dongfeng, rajtuk keresztül elképzelhető a betörés Kínába.

mindkét cég finanszírozási lehetőségei szűkösek,

két, tartósan alacsony profitabilitás (az Opel esetében veszteség) mellett működő vállalatról van szó,

ráadásul mindkét cég üzemeire igaz, hogy nem teljes kapacitáskihasználtság mellett működnek, így komoly átalakításokra (üzembezárások, létszámleépítések) lehet szükség.

Már jövő héten közzéteheti a PSA vezetése a felvásárlás konkrétumait, közel két hét múlva kezdődő Genfi Autószalonig pedig már az első szerződéseket is aláírhatja a GM és a PSA, azonban még hónapokig tarthat, mire minden részletet tisztáznak a felek.A felvásárlásban az a logika, hogySokan azonban kételkednek az ötlet életképességében, mert