Bombahír a Richtertől: Nyugat-Európában is jóváhagyták a fontos gyógyszerét

Mit érdemes tudni a cariprazine-ról?

Mi történt eddig, hol tartunk most?

Az, hogy a forgalomba hozatali engedélyt megkaptuk, kollégáink kiváló munkáját dicséri. Nagy megelégedettségünkre szolgál, hogy a Reagila (cariprazine) elérhetővé válik a betegek és kezelőorvosaik számára az Európai Unió területén is, mint egy további, a skizofrénia kezelését szolgáló terápiás lehetőség," mondta Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója. "Ez az engedély tovább erősíti az elkötelezettségünket, hogy javítsuk azon betegek életminőségét, akik ebben a súlyos mentális betegségben szenvednek

A cariprazine a Richter saját fejlesztésű készítménye, az amerikai Foresttel (azóta már Allergan) 2005 óta folynak a fejlesztések. Az említett készítmény a Richter egyik legígéretesebb originális terméke, melynek fejlesztései az alábbi indikációban történtek: bipoláris depresszió, major depresszió, bipoláris mánia, skizofrénia. A vegyületet a Richterben fedezték fel, de az amerikai partnerrel folytatott közös fejlesztési munka nyomán az Allergan az USA és Kanada területére megszerezte a termékértékesítési jogokat. Az igazi áttörést a Richter 2012-ben érte el a cariprazine-nal, amikor a fő indikációban, a skizofrénia esetében is sikeresen zárult a klinikai fázis III vizsgálat. Ez lehetőséget adott arra, hogy az Egyesült Államokban meginduljon a törzskönyvezés folyamata, ami 2015 szeptemberében zárult le pozitív véleménnyel, így 2016 márciusában Vraylar márkanéven került bevezetésre az USA piacán a Richter és az Allergan közös gyógyszere, amelyet bipoláris mánia és skizofrénia kezelésére használnak.Az amerikai bevezetés után 2016 márciusában az Európai Gyógyszerügyi Hatóság (EMA) is elkezdte a Richter cariprazine-ra vonatkozó forgalombahozatali engedélyének értékelését skizofrénia indikációban, majd augusztusban a Richter kizárólagos licence-megállapodást írt alá az olasz Recordati-val, a cariprazine Nyugat-Európában régióban, valamint Algériában, Tunéziában és Törökországban történő forgalmazására.Még május 19-én jelentette be a Richter, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) Emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények bizottsága (CHMP) pozitív véleményt adott ki a Richter új antipszichotikumára, a skizofrén felnőtt betegek kezelését célzó cariprazine-ra vonatkozóan. Akkor még az Európai Bizottság engedélyeztetése váratott magára, azonban a pozitív szakhatósági véleményezés után már tudni lehetett, hogy ez gyakorlatilag csak formalitás.