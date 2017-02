Brexit: ha megnyomták a gombot, a folyamat végigmegy

Ha megnyomtuk a gombot, a folyamat végigmegy

A konzervatív párti brit kormány a jelenlegi tervek szerint március végéig kívánja aktiválni a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyét, amely szabályozza - és aktiválása hivatalosan el is indítja - Nagy-Britannia kilépési folyamatát az Európai Unióból.Liz Truss igazságügy-miniszter a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában - a riporter kérdésére, hogy a kormány visszafordíthatatlannak tartja-e a kilépési folyamatot, ha az egyszer elindul - kijelentette: az ő értelmezése szerint az 50. cikkely aktiválásáról szóló döntés visszavonhatatlan.- fogalmazott.Elhangzottak az utóbbi időben ettől eltérő vélemények is. Lord John Kerr, a brit diplomácia egyik legtekintélyesebb veteránja, aki az 50. cikkely alapelveit annak idején kidolgozta, a BBC-nek nyilatkozva nemrégiben kijelentette: a kilépési folyamat az 50. cikkely aktiválására után sem visszafordíthatatlan, semmi jogi akadálya nincs annak, hogy a cikkelyt aktiváló ország menet közben meggondolja magát.Tony Blair egykori munkáspárti brit miniszterelnök az Open Britain nevű EU-párti kampánycsoport rendezvényén pénteken elmondott, óriási feltűnést keltő beszédében hasonló véleményének adott hangot. Blair szerint a brit EU-tagságról rendezett tavalyi népszavazáson a választók anélkül szavaztak a kilépésre, hogy tudták volna, mivel jár majd a távozás az EU-ból, ezért joguk van ahhoz, hogy meggondolják magukat.A volt kormányfő, aki 1997 és 2007 között töltötte be a miniszterelnöki tisztséget a jelenleg ellenzékben politizáló Munkáspárt élén, bejelentette: külön intézményt hoz létre, amelynek feladata a brit közvélemény "állhatatos tájékoztatása" lesz a brit EU-tagság feladásának tényleges költségeiről, bemutatva, hogy a népszavazási döntés "hiányos tudásanyagra alapozva" született.Blair közölte: támogatást kíván szerezni ahhoz is, hogy meg lehessen állítani "a rohanást a szakadék széle felé". A tavaly júniusi népszavazáson a résztvevők szűk, 51,9 százalékos többsége arra voksolt, hogy Nagy-Britannia lépjen ki az Európai Unióból.A Lisszaboni Szerződés 50. cikkelye kétévi tárgyalási időtávlatot engedélyez a kilépési feltételekről, vagyis ha a brit kormány a terveknek megfelelően március végéig bejelenti a folyamat elindítását, Nagy-Britannia EU-tagsága legkésőbb 2019 tavaszára megszűnik. A tárgyalási folyamat meghosszabbítására van lehetőség, de ezt a többi 27 EU-társállam mindegyikének egyhangúlag jóvá kellene hagynia.