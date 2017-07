Budán vett magánegészségügyi intézményt Csányi

Csányi Sándor megvette a Budai Egészségközpontot, derül ki a GVH-hoz beadott engedélykérelméből . A Budai Egészségközpont már most is nagy szereplőnek számít, több mint 150 orvosa van három nagyobb budai rendelőben - írta meg az Index Korábban Heim Péter, a Századvég alapítója és Varga Péter Pál kórházigazgató tulajdonában volt, aztán beszállt egy ismeretlen hátterű, Luxemburgban bejegyzett szereplő is, amit egy másik századvégeshez, az időközben londoni nagykövetté kinevezett Szalay-Bobrovniczky Kristófhoz kötnek. Az adásvétel előtt, még tavaly év végén minden visszakerült inkább Varga Péter Pálhoz, Csányi már csak tőle vette át az üzletet. Az eladási ár nem ismert.A cég több tucat szakrendelést végez, szűréseket is ajánlanak cégeknek, illetve laboratóriumi vizsgálatokat is végeznek és ők üzemeltetik az Országos Gerincgyógyászati Központot is. Utóbbi üzemeltetését 2005-ben vette át az igazgató Varga, ennek a kórházi szárnyában tb-finanszírozott ellátásokat is végeznek.A társadalom-biztosításunkért kapot egészségügy lerohadásával és az öregedéssel egyre nagyobb szerepe lesz nálunk is sejthetően a magánszolgáltatásoknak. Persze a jövedelmezőséget erősen befolyásolja majd később is a szabályozási környezet, elég a Telki magánkórház bezárására gondolni.