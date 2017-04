Budapesten zajlott a World Exchange Congress tőkepiaci konferencia

A tavalyi londoni World Exchange Congress után idén a magyar fővároson és a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) volt a sor, hogy megrendezze a világ tőzsdéinek közgyűléseként is emlegetett kongresszust. A március 29-30-i fórumra a világ 64 országából összesen 225 látogató érkezett Budapestre, többek közt olyan intézményektől, mint a Nasdaq, a Deutsche Börse, a Shanghai Stock Exchange és a Japan Exchange Group. A hazánkba látogató, vezető beosztású tőkepiaci szakemberek megvitatták a tőkepiacokat és tőzsdéket érintő legfontosabb trendeket, kihívásokat.A konferencia számos, a tőzsde működéséhez kapcsolódó témával foglalkozott, így szó volt egyebek mellett a kereskedési és elszámolási rendszerekről, technológiai trendekről, a tőzsdei kibocsátók számának növeléséről, az OTC forgalom tőzsdére terelésének kérdéseiről, valamint a MIFID II-ről.A kétnapos rendezvény első napján Végh Richárd, a BÉT elnök-vezérigazgatója a magyar tőkepiac fejlesztéséről tartott előadást, melyben kifejtette, hogy a legfontosabb feladat a hazai vállalatok és befektetők oktatása, valamint egy jól működő ökoszisztéma kialakítása, ami megfelelően tudja támogatni a vállalatok tőkebevonását, valamint a befektetői bizalom erősítését. Az elnök-vezérigazgató kiemelte, hogy a részvények iránti kereslet fokozása érdekében a magyar tőzsde különböző programokon keresztül tovább folytatja pénzügyi edukációs tevékenységét is, melynek egyik fontos eleme a lakosságnak szóló ingyenes BÉT Akadémia, valamint a nagy növekedésű vállalatok számára elérhető ELITE program.Hannes Takacs, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) képviselője előadásában rámutatott, hogy a hagyományos tőzsdéknek termékfejlesztésre van szükségük ahhoz, hogy a vállalatokat minden fejlődési stádiumukban ki tudják szolgálni. Ennek megfelelően szélesíteni kell a termékkínálatot, hogy a nagyobb, blue chip vállalatok mellett a kisebb, fejlődő szakaszban lévő cégeknek is megfelelő finanszírozási, tőkebevonási megoldásokat tudjanak nyújtani. A BÉT mindezekkel egyetértve jelenleg is azon dolgozik, hogy 2017-ben elindítsa a kis- és középvállalatok számára tőkebevonási lehetőséget kínáló, rugalmasabb szabályozású platformját.A blockchain technológia alkalmazása kapcsán a kerekasztal-beszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy a technológia költséghatékony megoldást jelenthet az elszámolások és nyilvántartások területén, azonban a piac jelenleg kísérleti projektek mentén vizsgálja ezt a technikát. Ennek ellenére világszerte már mintegy másfél milliárd dollár forog naponta blockchain technológiákban, melynek jelenleg több mint kétharmada bitcoinban történik. Fejes Balázs, az EPAM Systems globális üzletekért felelős társ-vezetője a digitális átállásról tartott előadásán elmondta, hogy gyorsítani kell a tőzsdei fejlesztések ütemét, mert a befektetők kereskedési felületekkel szemben támasztott elvárásai egyre magasabbak. Kitért arra is, hogy együtt kell működni a fintech cégekkel, különben azok innovációk révén könnyedén kerülhetnek piaci előnybe.