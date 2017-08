Bűnös a világ leggyűlöltebb embere

A 34 éves Shkreli 2015-ben vált nemzetközileg is hírhedté, amikor 5000 százalékkal nyomta fel egy paraziták elleni gyógyszer, a Daraprim árát, a Turing Pharmaceuticals vezetőjeként.A rácsok mögé viszont nem emiatt kerül, hanem mert több befektetőt is átvert, még amikor két hedge fundot, az MSMB Capitalt és az MSMB Healthcare-t kezelte: azt hazudta, hogy kiváló track rekordja van vagyonkezelőként és alacsony kockázattal dolgozik. A pénzt gyorsan elbukta, részben arra, hogy egy startup gyógyszercégét, a Retrophint felépítse, a befektetésből származó veszteséget pedig hamis jelentésekkel próbálta elfedni.Amikor a befektetők a pénzüket követelték, Shkreli ürügyekkel próbálta késleltetni a kifizetést, majd törvénytelenül kifosztotta a Retrophint, és az innen szerzett pénzzel fizette ki a hedge fund-befektetők egy részét.Shkrelit bűnösnek találták értékpapírcsalás, összeesküvés keretein belül elkövetett értékpapírcsalás és hálózati csalás vádjában is. Akár húsz évre is börtönbe kerülhet.