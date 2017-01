A Mercedes a luxusvilág tetején

A Mercedes járműeladásai 11,3 százalékkal 2,08 millió darabra nőttek tavaly, így sikerült visszahódítania a világ elsőszámú luxusautó-gyártójának járó címet, amit 2005-ben veszített el a BMW-vel szemben. Az első hely megszerzése részben annak a modelloffenzívának volt köszönhető, amelyet a Mercedes az elmúlt években folytatott. Persze ez önmagában kevés lett volna a győzelemhez, hiszen a versenytársak is folyamatosan új modelleket dobnak piacra, illetve a már futó modelljeik esnek át ráncfelvarráson. Az eladások megugrásában nagy szerepe volt még a sportosabb dizájnak és a kompakt szegmensnek, amivel sikerült sok fiatal vásárlót megnyernie a vállalatnak. Ráadásul nagyon jól ment a C-osztály és az SUV kategória értékesítése is, míg az egyes régiók közül Kína volt az, amely a leginkább megnyomta az eladásokat.Azért a BMW-nek sem lehet oka a szégyenkezésre, csupán 80 ezer autóval maradtak le a versenyben, vagyis kicsivel több, mint 2 millió járművet értékesítettek globálisan, amely 5,2 százalékos növekedést jelentett tavaly. Ezt döntően az SUV kategória és a 2-es sorozat jó teljesítményének volt köszönhető, illetve annak, hogy az európai és kínai autópiacon növelték eladásaikat a bajorok, amivel ellensúlyozták a csökkenő eladásaikat Amerikában.A világ vezető luxusautó-gyártójának járó cím marketing szempontból hasznos, viszont a befektetőket hidegen hagyja, számukra sokkal fontosabb, hogy mennyire eredményesen működik az adott vállalat. Némi keserű szájízzel valószínűleg erre játszva hangsúlyozta a BMW vezére, hogy a cégénél nem az eladások, hanem a profitabilis működés van a fókuszban. Harald Krueger hangsúlyozta, hogy arra törekednek, minél több pénzt tudjanak fektetni az elektromos hajtás fejlesztésébe és alkalmazásába, illetve az automatizált vezetésbe. Minderre pedig azért van nagy szükség, hogy a jövőben ne kerüljenek hátrányba az olyan kisebb luxusautó-gyártókkal szemben, mint a Jaguar vagy a Volvo, amelyek folyamatosan erősítenek ezeken a területeken.Ha a luxusautó-gyártók eladásairól beszélünk, illik néhány szót ejteni az Audiról is, amely 3,8 százalékkal több járművet értékesített, mint egy évvel korábban. Ez pedig azt jelentette, hogy a dízel-botrány ellenére is sikerült 1,87 millió autót eladniuk, amivel stabilan őrizték harmadik helyüket a versenyben.