Bréking: Magyarország már harcolhat a Tesla európai gigagyáráért!

Elon Musk nagy játékos

Nagyságrendileg egy 5 milliárd eurós - 1 550 milliárd forintos - projektről lehet szó, amely közvetlenül és közvetve összesen 17 ezer embernek adhat munkát a becslések szerint.

A leendő üzemben nem csak akkumulátorcellákat, hanem elektromos autókat is gyártanak majd az ígéretek szerint.

Litvánia után Svédország vetette be magát

Magyarország is tárgyalhat már a Teslával

A folyamatban lévő befektetői tárgyalásokról nem tudunk tájékoztatást adni

A válaszból az ugyan nem derül ki egyértelműen, hogy igen, már tárgyal Magyarország a Teslával, viszont nagyon úgy tűnik, hogy mégis folyhatnak már az egyeztetések.

A magyarországi járműipar területén már konkrét eredmények igazolják azt a folyamatot, hogy egyre komplexebb és bonyolultabb tevékenységek érkeznek hazánkba a járműgyártáshoz kapcsolódóan vagy attól függetlenül, önálló fejlesztési tevékenységként. A szektor esetében a két fő fejlesztési irány az önvezető autók, illetve az elektromobilitás. Az előbbi esetben már most is van két olyan nagy német vállalat, amely Magyarországra, mint a K+F központjára tekint ezen a téren, a Thyssenkrupp és a Bosch.



Az elektromobilitás terén is már több referenciával rendelkezik Magyarország. Több beruházási folyamat zajlik jelenleg is: a Samsung SDI gyárat létesít Gödön, amely akkumulátorok előállítását végzi a jövőben elektromos autókhoz, a világ legnagyobb elektromos autóbuszgyártója, a kínai BYD pedig gyártóüzemet létesít Komáromban. Ezek a cégek befektetési döntéseikkel jó referenciaként szolgálnak a jövőbeni beruházóink felé.



Államigazgatási szinten a Jedlik Ányos Terv foglalkozik az e-mobilitás elterjesztéséhez kapcsolódó kutatás-fejlesztés és innovációs tevékenység támogatásával, az elektromos autózás infrastruktúrájának jelentős iparfejlesztési potenciált hordozó bővítésével, a projektek finanszírozásának elősegítésével. Az önvezető autók számára is alkalmas tesztpálya Zalaegerszegen történő megépítése, az elektromos töltőállomások létesítésének támogatása, valamint az elektromos hajtású személy- és kishaszongépjárművek vásárlásához elérhető támogatások is mind hozzásegítenek az elektromobilitás hazai elterjedéséhez.



Ezek az intézkedések hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország felkerülhessen az e-mobilitásban tevékenykedő vállalatok, mint például a Tesla térképére a potenciális beruházási helyszínek előszűrése és kiválasztása során.

A magyar kormánynak lehetősége van a beruházók számára támogatást nyújtani, az EU által szabályozott regionális támogatási térkép alapján nagyvállalatok esetén maximum 50%-os mértékig. Ezeket a támogatásokat jellemzően két módon nyújtja a magyar kormány a beruházáshoz: egyrészről készpénztámogatás, másrészről társasági adókedvezmény formájában





Az viszont már most látszik, hogyha tényleg harcolunk az európai Gigafactoryért, nem lesz könnyű megnyerni a csatát. Ugyanakkor a Külgazdasági és Külügyminisztérium által felsorolt előnyök többségével egyetértünk. Valóban fontos, hogy hazánk mellett olyan járműipari szereplők kötelezték már el magukat, mint az Audi, a Mercedes, a Robert Bosch, a Thyssenkrupp vagy éppen a Continental, amelyek közül többen érdemi kutatás és fejlesztést is végeznek nálunk az elektromos hajtás és az önvezető járműtechnológia területén, illetve elektromos autók gyártását tervezhetik. A fejlesztésekhez helyszínt biztosító tesztpálya megépítése mindenképpen hasznos, hiszen azt a hazánkban már jelenlévő járműipari vállalatok igénybe vehetik, illetve újabb cégeket ösztönözhet arra, hogy nálunk fektessenek be. A Teslánál viszont valószínűleg nem a tervezett tesztpálya lenne az egyik fő érv amellett, hogy hazánkat válassza.



A



Nagy előnye Magyarországnak az elhelyezkedése és a folyamatosan fejlesztett infrastruktúrája is, amelyeknek köszönhetően az itt előállított termékeket gyorsan el lehet juttatni a közép-kelet-európai régióba és Nyugat-Európába. Az ország fejlett beszállítói hálózattal is rendelkezik, és ami még fontos szempont lehet, jelenleg alacsony a munkaerőköltség.



Persze sokakban felmerülhet a kérdés, mégis honnan lesz biztosítva a szükséges létszámú munkaerő, mikor a már jelenlévő vállalatoknak is egyre nagyobb kihívás a humán erőforrás biztosítása. Ezzel kapcsolatban két dolgot érdemes megjegyezni: (1) a nevadai példa azt mutatja, hogy egy Gigafactory felépítése - a projekt méretéből adódóan - több szakaszból áll és nem szükséges a termelés beindításához az, hogy a komplexum 100%-osan elkészüljön. Az akkumulátorcellák és az azokból előállított akkumulátorcsomagok gyártása már január óta folyik, ehhez képest a tervek szerint 2017 végére az üzem végleges állapotának csupán 31 százalékát érheti el. Mindez pedig azt jelenti, a gyártás jól megtervezett felfuttatása mellett, a szükséges humán erőforrás biztosítása már nem lenne akkora kihívás. (2) Nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy a Tesla egy rendkívül innovatív és trendi cég, amely olyan termékeket gyárt döntően automatizált módon, amelyekre jó eséllyel 10-20-30 év múlva is szükség lesz. Így komoly perspektívát jelenthet mérnökök és IT-szakemberek számára egyaránt, vagyis egy Tesla-gyár érdemi munkaerővonzó-képességgel bírna regionális szinten is. Betanított gyártósori munkásokról szándékosan nem beszélünk, ugyanis a Tesla folyamatosan arra törekszik, hogy a gyártását a lehető legnagyobb mértékben robotizálja, így a teljes munkaerő-állományon belül ezek a dolgozók csak kis részarányt képviselhetnének.



A siker érdekében fontos lenne az is, hogy felkerüljünk végre a Tesla térképére, a szó szoros értelmében. Az elektromos autógyártó dinamikusan fejleszti töltőhálózatát Európában, de Magyarországon eddig nem telepítettek superchargert - a cég 135 kW teljesítményű nyilvánosan elérhető villámtöltője - és a 2017-es tervek között sem szerepel új töltőpont üzembe helyezése hazánkban. A szomszédos országokban viszont vagy már működik supercharger, vagy a Tesla idei tervei között szerepel annak telepítése. Piaci információk szerint a Tesla korábban tervezte, hogy hazánkba is telepít villámtöltőt és a cég európai töltőinfrastruktúrájának fejlesztéséért felelős igazgatója erről tárgyalt is, de végül elvetették ezt a lehetőséget. Az ok állítólag az volt, hogy nem volt megteremtve az üzleti alapja annak, hogy töltőt telepítsenek nálunk. Magyarul ingyen kellett volna adniuk az áramot, mert a hiányos jogszabályok miatt jelenleg senki nem szedhet pénzt azért, hogy biztosítja az elektromos járművek üzemeltetéséhez szükséges energiát. Jó hír viszont, hogy az illetékesek már dolgoznak az elektromos járművek által vételezhető áram árszabályozásán és várhatóan 2017 végére elkészülhet az új szabályozás, így üzleti alapja lehet a töltőinfrastruktúra fejlesztésének.



Mindezeket végiggondolva azt mondhatjuk, hogy tényleg rendelkezik olyan előnyökkel Magyarország és tudna biztosítani olyan előnyös feltételeket a magyar kormány, amelyeknek köszönhetően elgondolkodhat a Tesla menedzsmentje, hogy nálunk valósítsa meg a tervezett beruházását. Magyarországnak és a magyar gazdaságnak számos előnye származna abból, hogyha sikerülne elérni, hogy a Tesla nálunk építse fel következő gyártóüzemét. Az új beruházás ugyanis nem csak külföldi tőkéből megvalósuló új munkahelyeket jelentene, hanem hatalmas lökést adna a hazai e-mobilitásnak is.Az viszont már most látszik, hogyha tényleg harcolunk az európai Gigafactoryért, nem lesz könnyű megnyerni a csatát. Ugyanakkor a Külgazdasági és Külügyminisztérium által felsorolt előnyök többségével egyetértünk. Valóban fontos, hogy hazánk mellett olyan járműipari szereplők kötelezték már el magukat, mint az Audi, a Mercedes, a Robert Bosch, a Thyssenkrupp vagy éppen a Continental, amelyek közül többen érdemi kutatás és fejlesztést is végeznek nálunk az elektromos hajtás és az önvezető járműtechnológia területén, illetve elektromos autók gyártását tervezhetik. A fejlesztésekhez helyszínt biztosító tesztpálya megépítése mindenképpen hasznos, hiszen azt a hazánkban már jelenlévő járműipari vállalatok igénybe vehetik, illetve újabb cégeket ösztönözhet arra, hogy nálunk fektessenek be. A Teslánál viszont valószínűleg nem a tervezett tesztpálya lenne az egyik fő érv amellett, hogy hazánkat válassza. regionális támogatási térkép alapján nyújtható, akár 50 százalékos támogatási intenzitás viszont kifejezetten vonzó lehet a Tesla számára. Ahogy korábban már írtuk Nevada 1,3 milliárd dolláros kedvezménycsomagjával nyerni tudott Amerikában, amely a tervezett 5 milliárd dolláros beruházás 26 százalékát jelentette "csupán".Nagy előnye Magyarországnak az elhelyezkedése és a folyamatosan fejlesztett infrastruktúrája is, amelyeknek köszönhetően az itt előállított termékeket gyorsan el lehet juttatni a közép-kelet-európai régióba és Nyugat-Európába. Az ország fejlett beszállítói hálózattal is rendelkezik, és ami még fontos szempont lehet, jelenleg alacsony a munkaerőköltség.Persze sokakban felmerülhet a kérdés, mégis honnan lesz biztosítva a szükséges létszámú munkaerő, mikor a már jelenlévő vállalatoknak is egyre nagyobb kihívás a humán erőforrás biztosítása. Ezzel kapcsolatban két dolgot érdemes megjegyezni: (1) a nevadai példa azt mutatja, hogy egy Gigafactory felépítése - a projekt méretéből adódóan - több szakaszból áll és nem szükséges a termelés beindításához az, hogy a komplexum 100%-osan elkészüljön. Az akkumulátorcellák és az azokból előállított akkumulátorcsomagok gyártása már január óta folyik, ehhez képest a tervek szerint 2017 végére az üzem végleges állapotának csupán 31 százalékát érheti el. Mindez pedig azt jelenti, a gyártás jól megtervezett felfuttatása mellett, a szükséges humán erőforrás biztosítása már nem lenne akkora kihívás. (2) Nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy a Tesla egy rendkívül innovatív és trendi cég, amely olyan termékeket gyárt döntően automatizált módon, amelyekre jó eséllyel 10-20-30 év múlva is szükség lesz. Így komoly perspektívát jelenthet mérnökök és IT-szakemberek számára egyaránt, vagyis egy Tesla-gyár érdemi munkaerővonzó-képességgel bírna regionális szinten is. Betanított gyártósori munkásokról szándékosan nem beszélünk, ugyanis a Tesla folyamatosan arra törekszik, hogy a gyártását a lehető legnagyobb mértékben robotizálja, így a teljes munkaerő-állományon belül ezek a dolgozók csak kis részarányt képviselhetnének.A siker érdekében fontos lenne az is, hogy felkerüljünk végre a Tesla térképére, a szó szoros értelmében. Az elektromos autógyártó dinamikusan fejleszti töltőhálózatát Európában, de Magyarországon eddig nem telepítettek superchargert - a cég 135 kW teljesítményű nyilvánosan elérhető villámtöltője - és a 2017-es tervek között sem szerepel új töltőpont üzembe helyezése hazánkban. A szomszédos országokban viszont vagy már működik supercharger, vagy a Tesla idei tervei között szerepel annak telepítése. Piaci információk szerint a Tesla korábban tervezte, hogy hazánkba is telepít villámtöltőt és a cég európai töltőinfrastruktúrájának fejlesztéséért felelős igazgatója erről tárgyalt is, de végül elvetették ezt a lehetőséget. Az ok állítólag az volt, hogy nem volt megteremtve az üzleti alapja annak, hogy töltőt telepítsenek nálunk. Magyarul ingyen kellett volna adniuk az áramot, mert a hiányos jogszabályok miatt jelenleg senki nem szedhet pénzt azért, hogy biztosítja az elektromos járművek üzemeltetéséhez szükséges energiát. Jó hír viszont, hogy az illetékesek már dolgoznak az elektromos járművek által vételezhető áram árszabályozásán és várhatóan 2017 végére elkészülhet az új szabályozás, így üzleti alapja lehet a töltőinfrastruktúra fejlesztésének.Mindezeket végiggondolva azt mondhatjuk, hogy tényleg rendelkezik olyan előnyökkel Magyarország és tudna biztosítani olyan előnyös feltételeket a magyar kormány, amelyeknek köszönhetően elgondolkodhat a Tesla menedzsmentje, hogy nálunk valósítsa meg a tervezett beruházását.

Elon Musk, a Tesla vezére nagy játékos, amikor évekkel ezelőtt a Gigafactory 1 helyszínét keresték Amerikában, az volt a stratégiája, hogy bedobta a tervezett beruházást a köztudatba és várta, hogy a jelentkezők egymást túllicitálva jobbnál jobb ajánlatokkal halmozzák el. A terve bejött, az új gyárnak végül otthont adó Nevada ugyanis 1,3 milliárd dolláros értékben adott különböző kedvezményeket - döntően adókedvezményt - a Teslának, amely cserébe vállalta, hogy megvalósítja az 5 milliárd dolláros beruházást és összesen 22 500 új munkahelyet teremt a következő években.Nyerő stratégián soha ne változtass, gondolhatta Musk, aki pontosan ugyanezt játssza el most Európában is. Tavaly novemberben ugyanis bejelentette, hogy cége 2017-ben kiválasztja majd az újabb Gigafactory helyszínét a kontinensen. A tervezett beruházásnak több szempontból is komoly tétje van:Mindezeket látva nem csoda, hogy az európai országok egymás után jelentik be, hogy szeretnék elérni, hogy a Tesla végül náluk valósítsa meg a gigaberuházását.Alig telt el pár nap azután, hogy megírtuk , Litvánia egyik befektetője, Vladas Lasas szeretné, hogyha országa lecsapna a kínálkozó lehetőségre és mindent megtenne annak érdekében, hogy náluk épülhessen meg az újabb Gigafactory, Svédország is harcba szállt a tervezett beruházásért.Mikael Damberg svéd ipari miniszter ugyanis megerősítette, hogy komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a Tesla végül Svédországot válassza a tervezett gyárának helyszínéül. Ha így lesz, akkor sokak szerint Trollhättan városa ideális választás lehet az amerikai elektromosautó-gyártó számára. Itt működött korábban a Saab gyára, amely jelenleg a kínai NEVS tulajdonában van, de a cég állítólag nyitott arra, hogy a hatalmas gyártóbázis egy részét bérbe adja. A környéken sokan rendelkeznek autógyártó tapasztalatokkal, vagyis a szükséges munkaerő is rendelkezésre állna, igaz az országban kifejezetten magas a munkaerőköltség.Plusz pontot jelenthet az is, hogy a közelben található a göteborgi vasúti csomópont és a városnak van egy közel 107 éve működő vízerőműve, ahol Svédország villamos energiájának 1-2 százalékát állítják elő a mai napig. Tehát a gyártáshoz szükséges energiát nagyon környezetbarát módon nyerhetné a Tesla, amely Musk számára kiemelten fontos lehet.A Tesla gigaberuházásáért folyó egyre hevesebb harcot látva megkerestük a Külgazdasági és Külügyminisztériumot (KKM) azzal kapcsolatban, hogy folytattak-e már tárgyalásokat az amerikai elektromosautó-gyártóval annak érdekében, hogy az európai Gigafactroy nálunk valósuljon meg.- közölte kérdésünkre a KKM.Természetesen arra is kíváncsiak voltunk, hogy jelenleg milyen ütőkártyák lehetnek Magyarország kezében, hogy meggyőzzék a Tesla vezetését arról, hogy nálunk valósítsák meg a tervezett beruházást. A Külgazdasági és Külügyminisztérium ezzel kapcsolatban a következőket írtaAz is kiderült, hogy milyen kedvezményeket, milyen pénzügyi támogatásokat tudna biztosítani a kormány annak érdekében, hogy meggyőzze a Teslát arról, hogy nálunk építse fel a gigagyárát.- jelentett ki a KKM.