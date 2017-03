Elkészítették a világ legjobb autómárkáinak rangsorát

A független fogyasztóvédelmi szervezet a rangsor felállítása során olyan tényezőket vett figyelembe, mint a saját maguk által végzett járműtesztek eredményei, az egyes modellek várható megbízhatósága, a tulajdonosok elégedettsége és a biztonság. Ezt követően az egyes kategóriákban elért pontszámokat összesítették, illetve azokból képeztek egy végső, teljes pontszámot, így már meg tudták mondani arra a kérdésre a választ, hogy mely márkák rendelkeznek a legjobb autókkal a flottájukon belül.A 2017-es lista élén ismét az Audi végzett, majd a Porsche, a BMW, a Lexus és a Subaru következett. Ez egyben azt is jelentette, hogy a tavalyi TOP5 márka végzett ismét az élen, igaz a Porsche és a BMW javított, míg a Lexus és a Subaru rontott a korábbi helyezésén.A Consumer Reports értékelése szerint a legnagyobb javulást a Chrysler, az Acura, az Infiniti és a Cadillac produkálta. A Chrysler 7 helyet, míg a többi autómárka 6-6 helyet tudott javítani az egy évvel korábbi pozícióján.A Tesla volt a legjobb amerikai márka a listán, az elektromos-autógyártón kívül csak a Buick fért be a TOP10-be, ahol olyan márkák szerepeltek még, mint a Kia, a Mazda és a Honda.Érdemes megjegyezni, hogy a rangsor elkészítése során a figyelembe vett szempontok elsősorban azoknak a márkáknak kedveznek, illetve azok a márkák tudnak jó helyezést elérni, amelyek már több éves modellportfólióval, megbízható autókkal és elégedett vásárlókkal rendelkeznek.A Consumer Reports nem csak rangsorolja a legjobb autógyártókat, hanem ajánlást is megfogalmaz arra vonatkozóan, hogy az adott márka modelljeinek hány százalékát ajánlja a vásárlóknak. A 2017-es listán a Porsche, a BMW és a Mazda volt az a márka, amelynek az összes modelljét ajánlotta a magazin, amely különösen nagy dicsőség.