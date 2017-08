Elpártolhat Magyarország mellől az autóipari óriás

Mégis a szlovének lehetnek a befutók

Azért akadhatnak még problémák

Múlt héten írtunk arról , hogy Szlovénia és Magyarország régóta versenyben van a Magna International legújabb fényezőüzeméért, amely a tervek szerint 400 embernek ad majd munkát. Hazánk előnyhöz is jutott, hiszen a beruházáshoz szükséges össze engedélyt megadta a vállalatnak, míg Szlovéniában a végső engedély megadásához a helyi civil szervezetek beleegyezésére is szükség van.Ennek megszerzése érdekében a Magna már többször jelezte, hogyha rövidesen nem születik végső döntés, illetve a civilek végül megtámadják a hatóság által kiadott engedélyt, akkor Magyarországon építi fel gyárát.Azzal viszont, hogy a vállalat most ígéretet tett arra, hogy üzeméhez vezető ipari vágányokat épít, elérte, hogy a beruházását ellenző legnagyobb civil szervezet elállt a környezetvédelmi engedély megtámadásától. Ez pedig nagy előrelépés lehet abba az irányba, hogy az autóipari beszállító végül mégis Szlovéniát válassza Magyarország helyett.A környezetvédelmi engedélyezési eljárásban részt vevő 12 civil szervezetből nem mindegyik adta fel ellenállását a vasúti pálya megépítésének a bejelentésére.A TRS (Mozgalom Szlovénia Fenntartható Növekedéséért) például a Magna bejelentése alkalmából megismételte, hogy nem ért egyet a kiválasztott helyszínnel, de ugyanúgy elítéli a "zsarolást a beruházás Magyarországra való áthelyezésével", mint a "kormány szervilis magatartását" az ügyben.Az Alpe Adria Green környezetvédő szervezet pedig közölte, hogy a héten hozza meg a döntést, az E-Forum pedig bejelentette, hogy mindenképpen megtámadja a környezetvédelmi engedélyt.