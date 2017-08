Eltörölnék a dízelüzemanyag adóelőnyét

A dízellel autózók literenként 18,4 centtel fizetnek kevesebbet, mint a benzinesek

Már múlthéten bedobták az ötletet

A dízel üzemanyag adóelőnyének eltörlése és a dízelautó-tulajdonosoknak adott egyszeri juttatás meg tudná oldani a dízeles autózás környezeti problémáját

Számításai szerint az autók kuponokkal finanszírozott átalakítása vagy bezúzása egyszeri 20,2 milliárd eurós költséggel járna.

Az autógyártók gyorsan meg tudnának szabadulni a dízelautók piszkos imázsától, el lehetne kerülni a dízelautók belvárosi behajtási tilalmát és a nagyvárosok lakosai is megszabadulnának a túl magas nitrogén-oxid-szennyezéstől.

A Rheinischen Post lapnak adott interjúban Maria Krautzberger annak a véleményének adott hangot, hogy napirendre kellene venni a dízel és a benzin üzemanyagok adótartalma közötti különbség kérdését.- mondta, hozzátéve, hogy ez évente 7,8 milliárd euró bevételkiesést jelent a költségvetésnek, ebből 3,5 milliárd csak a dízeles személygépkocsik után.Beszélt arról is, hogy a dízelautókra kivetett magasabb adót leszámítva az állam gyakorlatilag évente másfél milliárd euróval támogatja a dízelautók használatát. Ehhez képest az elektromos mobilitás elterjedésének a támogatására mindössze egymilliárd euró szolgál, és az is csak 2020-ig.Az Umweltbundesamt elnöke hangsúlyozta, hogy a hivatal következetesen törekszik mindenféle "környezetkárosító támogatás" leépítésére, beleértve a dízelüzemanyag adóelőnyét is. Az ilyen támogatásoknak köszönhetően szennyezhetik a dízelautók is a városok levegőjét.Az autóipar válaszút elé érkezett, hiszen számos nagyváros a levegő magas nitrogén-oxid-szennyezése miatt a dízelautók kitiltását vette fontolóra. Emiatt már meg is indult a dízelautók részarányának csökkenése az új autók eladásában.- jelentette ki Ferdinand Dudenhöffer, a Duisburg-Essen Egyetem autóipari kutatóintézete, a CAR igazgatója múlt héten Az egyetem autóipari tanszékének vezetője úgy véli, hogy egy 2000 eurós (durván 609 ezer forint) kuponnal autójuk utólagos átalakítására, vagy bontóba vitelére lehetne ösztönözni az öreg dízelautók tulajdonosait.Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az általa javasolt megoldásnak csak nyertesei lennének: