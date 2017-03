Gyorsan terjedhet az alternatív hajtás Magyarországon

Egyre több alternatív meghajtású jármű lesz a hazai utakon

Bővülhet a szükséges töltőinfrastruktúra is

A lap arról számolt be, hogy legalább 24 ezer sűrített földgázzal (CNG) hajtott személyautó közlekedik majd Magyarországon 2020-ban, holott 2015 végén az ilyen személyautókból még 2 ezer sem volt a hazai utakon. Számuk az előrejelzések szerint 2025-re 187 ezerre, 2030-ra pedig 284 ezerre nőhet.Tisztán elektromos személyautóból 2020-ban mintegy 21 ezer futhat az országban. Számuk 2015-ben még csak bő 300 volt a magyar utakon, ugyanakkor ezekből a járművekből 2025-ben várhatóan több mint 81 ezer lesz hazánkban, míg 2030-ra számuk eléri a mintegy 182 ezret.Az NFM várakozása szerint, míg CNG-kútból 2015-ben 8 nyilvános és 15 privát működött, addig számuk 2020-ban már várhatóan 62 lesz. Az elektromos járművek töltéséhez szükséges töltőpontok száma pedig a 2015-ös 114-ről öt év alatt 2100-ra emelkedhet.Az NFM azzal is számol, hogy a gáz cseppfolyósított változta, az LNG is megjelenik majd a hazai közlekedésben. Először a Csepeli Szabadkikötőben lehetne LNG-t tankolni, majd 2025-re Komáromban, Baján, és a gönyűi, valamint három balatoni kikötőben is elérhető lenne az LNG.