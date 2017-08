Havonta egymilliárd forintot fizetnek a gyorshajtók

A legsúlyosabb esetek

Meddig látnak el a kamerák?

A portál cikke szerint a 365 darab fix, és 160 mobil készülékből álló szupertraffipax-hálózat a személyautók üzemben tartóinak 192 682 darab bírságlevelet eredményezett. A teherautósok és buszosok pedig 3734 darabot kaptak.A VÉDA rendszer a közlekedési lámpák-, és a vasúti átjárók pirosán átslisszolókat, a sztrádák leállósávját használókat, valamint a behajtani tilos táblát és a kötelező haladási irányt megszegőket is figyeli. A 200 ezer darab büntetés egy része ebből származik.A portál megjegyzi, hogy nem tudni, hogy 2017 első felében kinek mennyi jutott pontosan, de a rendőrség korábbi adatai alapján valószínűsíthető, hogy akár 99 százaléknál is több lehet ebből a gyorshajtásos ügy.A sebességhatárt átlépőket 30 ezertől 300 ezer forintig bírságolhatják a rendőrök. A legvastagabb, azazÓberling József, az ORFK, Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője korábban azt mondta a lapnak, hogy a mobil készülékek lézeresek, és 1,5 méterre vannak a föld felszínétől. Ezek 600-800 méterről is felismerik a gyorshajtást. A rendszámot nem ismerik fel ilyen távból, azt majd akkor, ha közelebb jön az autó.