Igazi adrenalin: havon, egy elektromos autóval, kilinccsel előre

Nemrég mutatták be a Tesla Model S riválisának szánt Lucid Air-t , amely a tervek szerint 2018-ban kerülhet tömeggyártásba. A tisztán elektromos meghajtású luxusmodell egészen lenyűgöző paraméterekkel rendelkezik, első és hátsó kerekeit egy-egy 600 lóerős motor hajtja, amelyek együttesen 1 000 lóerős teljesítményre képesek. De ami ennél is fontosabb, az Air alapváltozatát 100 kWh-s, míg a csúcsváltozatát 130 kWh-s akkumulátorral szerelik majd, utóbbi a gyártó ígéretei szerint 400 mérföld, vagyis közel 650 kilométer megtételére lesz képes egyetlen töltéssel. Az akkumulátorokat egyébként a magyarországi gyártókapacitásokkal is rendelkező Samsung SDI szállítja majd a cégnek a tervek szerint.A Lucid Air, amely a beharangozó alapján erősebb motorral és akkumulátorral kerülhet a piacra, mint a Tesla Model S jelenlegi csúcsváltozata - a P100D -, természetesen nem lesz olcsó mulatság. Egy jól felszerelt változat biztos többe kerül majd, mint 100 ezer dollár - durván 29 millió forint -, de a cég menedzsmentje ígéretet tett arra, hogy később elérhető lesz egy kedvezőbb árú, durván 65 ezer dolláros - nagyjából 18,85 millió forint - változat is.Ezeket az összegeket látva nem csoda, hogy a Lucid Motors mindent elkövet azért, hogy egy olyan járművet dobjanak majd piacra, amely szélsőséges körülmények között is kifogástalanul működik. Ennek érdekében legutóbb a Lucid Air-t extrém hidegben, -28 Celsius-fokban tesztelték a gyártó mérnökei Minnesotában. A szakemberek elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogy hogyan viselkedik a prototípus jármű fékrendszere és hajtáslánca ilyen környezetben. Az eseményről egy 49 másodperces videó is készült, amelyet közzétett a gyártó: