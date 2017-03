Kilenc nagyváros üzent hadat az autósoknak - Hamarosan kitiltják őket az útjaikról

Oslo

Norvégia fővárosa, Oslo azt tervezi, hogy végleg kitiltja a járműveket a központjából 2019-re. Annak érdekében pedig, hogy ez a lépés tényleg megvalósulhasson, érdemi beruházásokat hajtottak és hajtanak végre a tömegközlekedés területén és gőz erővel fejlesztik a főváros kerékpárút-hálózatát.Spanyolország fővárosában, Madridban a központ 500 hektáros területéről tiltanák ki a járműveket 2020-ra. A városvezetők úgy szabnák át Madrid 24 legforgalmasabb utcáját, hogy ott csak a gyalogosok közlekedhessenek majd. Ez a kezdeményezés része a város fenntartható mobilitási tervének, amely azt a célt is tartalmazza, hogy 29 százalékról 23 százalékra kell csökkenteni a napi gépjárműhasználatot. Azok az autósok, amelyek figyelmen kívül hagyják majd a szabályozást, legkevesebb 100 dolláros - közel 29 400 forintos - büntetésre számíthatnak, illetve a tervek között szerepel az is, hogy a környezetszennyezőbb autók tulajdonosaival magasabb parkolási költséget fizettessenek. Madrid is egyike volt egyébként annak a négy nagyvárosnak, amely tavaly decemberben aláírta azt a nyilatkozatot, amely értelmében kitiltanák a dízel autókat a városból 2025-ig.Németország egyik nagyvárosa, Hamburg azt szeretné elérni, hogy a helyi közlekedésben a gyaloglás és a kerékpározás válna meghatározóvá. Ezt részben úgy kívánják megvalósítani, hogy a város egyes részeiből kitiltanák a járműveket, azokat csak gyalogosan és kerékpárral lehetne megközelíteni.Dánia fővárosában, Koppenhágában már több évtizedes hagyománya van a kerékpározásnak, a helyi népesség több mint fele biciklivel jár dolgozni. A helyi vezetés nagyon elhivatott a kerékpározás támogatása mellett, 2005 óta több mint 1 milliárd dán koronát - közel 42 milliárd forintot - fektettek ebbe a területbe, amelyből többek között új biciklis és gyalogos hidak is épültek. A városvezetés ráadásul több ambiciózus tervet is megfogalmazott, egyrészt szeretnék elérni, hogy Koppenhága központjából teljesen eltűnjenek az autók 2025-re és a város területén megtett utakból 50 százalékos szeletet hasítsanak ki a kerékpárral megtett utak.A francia főváros az elmúlt években egyre keményebb lépéseket vezetett be annak érdekében, hogy csökkenjen gépjárművek által okozott károsanyag-kibocsátás és a légszennyezés. 2016 júliusa óta az 1997 előtt gyártott autók, illetve a 16 évnél öregebb motorok nem közlekedhetnek hétköznap, azoknak a tulajdonosoknak, akik megszegik a szabályt, büntetést kell fizetniük. Tavaly decemberben pedig a város vezetése bejelentette, hogy a levegő minőségének javítása érdekében kitiltják a dízel járműveket 2025-ig. Az alternatív meghajtású járművek terjedését viszont támogatják, ahogy a gyalogos és kerékpáros közlekedést népszerűsítő kezdeményezéseket is.A görög főváros vezetése is aláírta azt a nyilatkozatot, amely 2025-ig kitiltaná a dízel autókat és tehergépjárműveket az utakról. A kezdeményezés célja itt is a levegő minőségének javítása. Athén egyébként már bizonyos napokon, a rendszám alapján, korlátozza a dízel járművek tulajdonosait abban, hogy részt vegyenek a forgalomban, de a polgármester elmondása szerint a végső cél az összes dízel jármű kitiltása.Párizshoz és Athénhoz hasonlóan a londoni városvezetés is ígéretet tett arra, hogy kitiltja az útjairól a dízel járműveket 2020-ig. London korábban tett már lépéseket annak érdekében, hogy csökkentse a járműforgalmat, 2003. február 17-én a belvárosban bevezették a "dugódíjat", majd a díjfizetési kötelezettséget 2007. február 19-én nyugati irányba is kiterjesztették. A szabályozás értelmében minden nap 8 fontot - a flottaként regisztrált autók után 7 fontot - kell fizetni minden díjköteles jármű után, amely reggel 7 és este 6 között behajt a zónába vagy azon belül közlekedik. Azok a járműtulajdonosok, akik megszegik a szabályt és nem fizetnek, büntetésre számíthatnak.A belga főváros már hosszú évek óta folytat küzdelmet annak érdekében, hogy csökkenjen a járműforgalma, amelyet a korábbi elhibázott várostervezés eredményezett. A város vezetése a járműhasználat visszaszorítása érdekében folyamatosan fejleszti a vasút- és metróhálózatát, valamint egyre több ingyenes parkolóhelyet hoznak létre a külváros határában, hogy innen tömegközlekedési eszközökkel haladjanak tovább a járművezetők. A szigorú értelembe vett belváros több utcájából, teréről tiltották már ki korábban a járműveket, de a tervek között szerepel az "autómentes zóna" kiszélesítése. 2016 februárjában pedig bejelentette a városvezetés azt a tervezetet, amely az 1998 előtt gyártott dízel járműveket kitiltja majd a város útjairól 2018-tól. Annak érdekében pedig, hogy felhívják a lakosság figyelmét a járműhasználat csökkentésének szükségességére és népszerűsítsék az egyéb közlekedési módokat, tavaly szeptemberben például tizenhatodik alkalommal rendezték meg az autómentes napot a városban. Ilyenkor délelőtt 9:30-tól egészen este 19:00 óráig nem lehet autóval közlekedni a városban - kivéve a buszokat, rendőrautókat és a taxikat, illetve az engedéllyel rendelkező járműveket -, a tömegközlekedés használata viszont díjtalan.Párizs, Madrid és Athén mellett Mexikóváros volt a negyedik nagyváros, amely tavaly decemberben aláírta azt a nyilatkozatot, amelynek értelmében kitiltanák az útjaikról a dízel járműveket 2025-ig. Mexikóváros vezetése korábban is hozott már drasztikus döntéseket annak érdekében, hogy csökkentsék a járműforgalmat és javítsák a levegő minőségét. Tavaly áprilisban például olyan határozatot hoztak, amely az autósok egy részének megtiltotta, hogy a hét két munkanapján behajtsanak a belvárosba és a tiltás havi két szombatra is vonatkozott. A rendszer rotációs rendszerben, a jármű rendszáma alapján működött, illetve határozta meg, hogy ki az, aki használhatja a járművét az adott napon a belvárosban és ki az, akinek más közlekedési formát kell választania.