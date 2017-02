Már javában folyik a harc a Tesla európai gigagyáráért

Litvánia ismeri a szívünkhöz vezető utat.

Magyarországon már biztos lesz akkumulátorgyártás

Pár napja számoltunk be azokról a nagyszabású tervekről, amelyeket Elon Musk, a Tesla vezére 2017-ben végre akar hajtani. Ezek között szerepel a Gigafactory 2 európai helyszínének a megtalálása, ahol a cég vezére szerint autó- és akkumulátorgyártást egyaránt folytatnának.Litvánia egyik befektetője, Vladas Lasas szeretné, hogyha országa lecsapna a kínálkozó lehetőségre és mindent megtennének annak érdekében, hogy náluk épülhessen meg a Gigafactory 2. Lasas számításai szerint ugyanis a durván 5 milliárd eurós beruházás 17 ezer embernek adhatna munkát közvetve és közvetlenül.A vállalkozó tényleg mindent elkövet a siker érdekében, nemrég egy újságban kérte az embereket, hogy segítsenek neki olyan ötletek kitalálásában, amely felkelti Elon Musk érdeklődését is. A kezdeményezés mögé sokan felsorakoztak, köztük volt 60 fiatal szakember is, akik a nagyobb hatékonyság érdekében 13 csoportot hoztak létre és úgy kezdtek el ötletelni. Az egyik ilyen csoport végül a Minecraft segítségével csinált egy közel 2:30 perces videót arról, hogy hogyan képzelnék el a Tesla Gigafactory 2 felépítését az országukban egészen az alapoktól.Az ötlet telitalálatnak bizonyult, ugyanis a Tesla hivatalos Twitter-oldalán közzétette a videót azzal az üzenettel, hogyVagyis tényleg sikerült felkelteniük a Tesla és így valószínűleg Elon Musk érdeklődését is.Arról egyelőre nem lehetett hallani, hogy Magyarország is csatába szál annak érdekében, hogy a Tesla nálunk építse fel a Gigafactory 2-t, tavaly augusztusban viszont kiderült , hogy a Samsung SDI az európai piacra szánt elektromos autók akkumulátorainak gyártásába kezd Gödön. A 100 milliárd forintos beruházás persze egy nagyságrenddel kisebb, mint amiben a Tesla gondolkozhat most Európában, viszont 600 embernek adhat majd munkát a jövőben. A tervek szerint a világ egyik legnagyobb akkumulátorgyártója 2018-ra pörgetheti fel teljes kapacitásra a termelését idehaza, amivel 50 ezer elektromos autót tudnának ellátni akkumulátorokkal évente.