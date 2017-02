Nagy bajban az autóipar - Alig csökkent a gyártók szén-dioxid-kibocsátása

Alig tudta csökkenteni az autóipar a szén-dioxid-kibocsátást

Azok a szereplők pedig, amelyek nem tudják teljesíteni határidőre az előírást, komoly bírságra számíthatnak éves szinten.

Egyre népszerűbbek a vásárlók körében az SUV-k, vagyis azok a jellemzően nagyobb tömeggel rendelkező és erősebb motorral szerelt járművek, amelyeknek az üzemeltetése során több szén-dioxid keletkezik, mint mondjuk a jóval kisebb tömegű és gyengébb motorral szerelt kompakt modelleknél.

Vélhetően a Volkswagen dízelbotránya is szerepet játszik abban, hogy egyre kevesebb dízelmotorral szerelt jármű fogy, ez pedig azért jelentett problémát, mert ezek az autók átlagosan 15-20 százalékkal kevesebb szén-dioxidot bocsátanak ki. Igaz, arról sem szabad megfeledkezni, hogy cserébe viszont a dízel járművek NOx kibocsátása - amelynek súlyos egészségkárosító hatása van - sokkal nagyobb.

Az alternatív meghajtású járművek értékesítése elmaradt a korábbi várakozásoktól, így ezeknek a típusú járművek a teljes flották szén-dioxid-kibocsátására gyakorolt kedvező hatása nem tudott érdemben érvényesülni.



Az első egyezmény 1998-ban született az Európai Autógyártók Szövetsége és az Európai Bizottság között, melynek értelmében a gyártók vállalták, hogy 2008-ig 140 g/km-re csökkentik flottájuk szén-dioxid kibocsátását. A gyártók többsége a kitűzött céldátumra nem tudott eleget tenni vállalásának, ez azonban nem riasztotta el Brüsszelt az újabb szigorítástól. Az Európai Bizottság és a Tanács elfogadta a 443/2009/EK Rendeletet, amely kimondta, hogy 2015-re átlagosan 130 g/km szén-dioxid kibocsátást kell teljesíteni flottánként, míg a legfrissebb, kompromisszumos megegyezés értelmében 2020 végére a kilométerenkénti szén-dioxid kibocsátás átlagosan 95 gramm lehet csak flottánként. Érdemes azt is megjegyezni, hogy az EU alkalmazza a legszigorúbb előírást az autógyártókra vonatkozóan a szén-dioxid-kibocsátás területén, Japán, Kína és az Egyesült Államok sokkal megengedőbb.

De melyik volumengyártó végzett az élen?

A Center of Automotive Management tanulmánya szerint a referenciapiacot jelentő Németországban csupán 1,1 százalékkal csökkent az autógyártók átlagos flottaszintű szén-dioxid kibocsátása, amelynek a mértéke így 127,4 gramm/kilométer volt tavaly. Ez pedig komoly probléma, egyrészt azért, mert az EU előírása szerint az autógyártóknak flottaszinten 95 gramm/kilométerre kell csökkenteniük az átlagos szén-dioxid-kibocsátásukat 2020 végére.Másrészt 6 éve nem volt ilyen kismértékű csökkenés, vagyis a jelek szerint az autógyártók egyre nehezebben tudják csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátásukat flottaszinten. Ez egyébként több tényezővel volt magyarázható:2016-ban a volumengyártók közül a PSA Peugeot Citroen végzett az élen és került a legközelebb ahhoz, hogy teljesíteni tudja az EU szigorú előírását az átlagos flottaszintű szén-dioxid-kibocsátására vonatkozóan. Ez döntően annak volt köszönhető, hogy a cégcsoport nagyon sok kisautót, illetve üzemanyag-takarékos motorral szerelt járművet értékesített tavaly. A második helyen a Toyota végzett, amely flottaszinten 7,4 gramm/kilométeres javulást tudott elérni 2015-höz képest, elsősorban azért, mert nagy volt a kereslet a japán gyártó hibrid modelljei iránt. A Ford és a Kia esetében viszont nem csökkent, hanem nőtt a flottaszintű szén-dioxid-kibocsátás a Center of Automotive Management tanulmánya szerint.

A Volvo belehúzott a luxusautó-gyártók között

A luxusautó-gyártók között a Volvo állt a legközelebb ahhoz 2016 végén, hogy teljesítse a szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó előírást, igaz az elért 126,8 gramm/kilométeres érték is messze elmaradt a 95 gramm/kilométer szinttől. A Daimler kivételével a többi luxusautó-gyártónak is sikerült csökkentenie flottaszinten az átlagos szén-dioxid-kibocsátását tavaly. A Daimler flottaszintű kibocsátása egyébként 2009 óta most először növekedett, amely döntően az S-osztály és az SUV-kategória népszerűségével volt magyarázható.Fontos azt is hangsúlyozni, hogy a volumengyártók és a luxusautó-gyártók flottái a célkitűzéstől elmaradó eredményeket laboratóriumi tesztkörülmények között produkálták. Ez pedig azért fontos, mert a Transport & Enviroment legfrissebb mérések eredményei szerint a járművek valós körülmények között átlagosan 42 százalékkal több szén-dioxidot bocsátanak ki. Vagyis az autók szén-dioxid-kibocsátása a valóságban köszönőviszonyban sincs a prospektusokban meghirdetett értékekkel.