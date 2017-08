Őrült összehasonlítás: a Tesla Model 3 a 22 nagy riválisa ellen

Mindenki a Model 3-ról beszél, de tényleg olyan jó autó?

Ár, gyorsulás, csomagtér

A Tesla július 28-án adta át legújabb modelljének első 30 példányát a San Franciscótól keletre fekvő Fremont üzemben. A Model 3-assal nagy tervei vannak az amerikai gyártónak, hiszen a kedvezőbb árának köszönhetően arra számítanak, hogy szélesebb körben elterjedhet majd az elektromos autózás, illetve érdemben növelheti majd a Tesla bevételeit. Erre egyébként komoly esély van, hiszen a tavalyi bemutatót követően már közel 400 ezer előrendeléssel rendelkezett az új modelljére a vállalat.A mostani negyedéves beszámolóban pedig azt is elárulta Elon Musk, a Tesla vezére, hogy átlagosan napi 1 800 megrendelésük érkezik azóta, hogy megkezdték a Model 3 gyártását. Ez nem véletlen, hiszen a Model 3 a kedvező árán és 350-500 kilométeres hatótávolságán túl egy sor olyan funkcióval rendelkezik, amelyek kifejezetten vonzóvá teszik a járművet, és amelyeket az alábbi cikkünkben foglaltunk össze.Mindez elsősorban annak a 22 rivális modell gyártójának nagyon rossz hír, amelyek Amerikában versenyeznek majd a saját autóikkal a Teslával. És hogy kiderüljön, hogy a képességei alapján valóban jobb autó-e a Model 3, illetve van-e tényleg félnivalója a többi szereplőnek, a CleanTechnica csinált egy hatalmas gyűjtést a legfontosabb paraméterekre vonatkozóan. Ez alapján már bárki könnyedén összehasonlíthatja, hogy a Tesla legújabb modellje mennyivel olcsóbb a kategóriája többi szereplőjéhez képest, vagy éppen mennyivel gyorsul jobban, mennyivel nagyobb a csomagtere, vagy mennyivel nagyobb lábteret kínál a riválisokhoz képest.A Tesla alapmodelljének ára 35 ezer dollár, a megnövelt hatótávúé 44 ezer dollár fölött kezdődik majd Amerikában. Arról viszont nem szabad megfeledkezni, hogy sok szerencsés vásárló részesedhet még a szövetségi kedvezményben, amelynek mértéke 7 500 dollár - a 200 ezer darabos értékesítést követően a szövetségi kedvezmény mértéke csökken, majd megszűnik -, így egy Model 3-hoz akár 27 500 dollárért - vagy még olcsóbban az egyes államok saját támogatásainak függvényében - is hozzájuthatnak. De ne legyünk ennyire nagyvonalúak a Teslával, vegyük figyelembe csak az alapárakat, így is elmondható, hogy a Model 3 ára sok riválisáénál kedvezőbb.Az alap Model 3-as 5,6, másodperc alatt gyorsul 100-ra, maximális sebessége 208 km/h, súlya 1610 kg, a drágább változat 5,1 másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ra, végsebessége 224 km/h, súlya 1730 kg. Ezzel a teljesítményével a kategóriájának legtöbb modelljét kenterbe veri, a mezei alap változatnál is csak a BMW M240i kupé, a 330i, a 340i, valamint a 430i és a 440 i gyorsul jobban.A Tesla Model 3 hatalmas csomagteret kínál, a vizsgált autók közül egyedül a BMW 430i és a 440i előzte meg, valamint a Jaguar XE modellje.

Fejtér, lábtér, válltér

Legyen szó akár az alap- vagy a prémium csomagról, nincs még egy olyan a modell a listán, amely a Tesláéhoz hasonló fejtérrel rendelkezne a jármű első részében. A hátsó részben pedig egyedül a Toyota Camry XLE kínál több helyet az utasainak.A lábtér tekintetében egyedül a Lexus IS rendelkezik jobb paraméterekkel, de itt meg kell említeni, hogy ezért cserébe a hátul ülők fizetnek nagy árat, hiszen a hátsó tér jelentősen kisebb a Teslához képest.