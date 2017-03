Sokak rémálma válik valóra - A postások elektromos járművet gyártanak és árulnak

hanem azok kereskedelmi célú értékesítéséről kezdett tárgyalásokat több iparág németországi és azon kívüli szereplőjével.

Megvizsgáltuk a jelenlegi piacot, de nem találtunk olyan elektromos kisteherautót, amely megfelelt volna az igényeinknek, ezért úgy döntöttünk, hogy megépítjük saját magunknak. A jármű egyetlen alkatrészét sem fogjuk mi előállítani, azokat kivétel nélkül beszállítóktól vásároljuk meg.

Egy logisztikai cég úgy találta, hogy sokkal jobb elektromos járművet tud magának gyártani a beszállítók segítségével, mint amit ma a piacon megkaphat.

Hogy lett képes minderre a vállalat?

Vezető szerephez juthat a Deutsche Post

Egy ilyen járműre lett volna szükségük

A Deutsche Post a korábbi híradásokkal ellentétben már nem csak abban gondolkodik, hogy saját maga számára állít elő elektromos járműveket,Jürgen Gerdes, a Deutsche Post vezérigazgatója azt is elárulta, hogy az egyik lehetséges vevő nagyon nagy darabszámú járműflottát vásárolna tőlük.Vagyis egy alapvetően a logisztika területén működő szereplő döntött most úgy, hogy nemcsak járműgyártásba kezd, hanem értékesíteni is fogja azokat a piacon. Ennek a közvetlen vesztese a Volkswagen lesz, hiszen a Deutsche Post a német konszern kisteherautóit cseréli majd le fokozatosan a saját elektromos járműveire, a tervek szerint a teljes flottájuk elektromos meghajtású lesz 2020-ra.Jürgen Gerdes egyébként két mondattal tökéletesen összefoglalta mindazt, amiért ez a helyzet egyáltalán kialakulhatottMindennek van egy nagyon erős üzenete is, amely miatt ezek a fejlemények nem csak a Volkswagennek, hanem az egész szektornak nagyon fájhatnak,Mindezt úgy, hogy közben nincs szüksége arra, hogy hatalmas összegeket fektessen a kutatásba, fejlesztésbe és a gyártásba.A Deutsche Post 2014 decemberében jelentette be, hogy megvásárolja az elektromos járművek gyártására létrehozott aacheni startupot, a StreetScootert, annak érdekében, hogy a jövőben saját maga építhesse meg elektromos autóit. A felvásárlást pedig tavaly újabb beruházás követte, amely lehetővé teszi majd az évi 10 ezres darabszámú elektromos kisteherautó legyártását. A középtávú cél viszont az, hogy évi 15 ezer darab elektromos járművet gyártson a vállalat. Mindezt úgy, hogy a Deutsche Post egyetlen alkatrészt sem fog maga előállítani, hanem egyszerűen egy szoftver segítségével megrendeli azokat. A megoldást egyébként a PTC szállítja, a cég 80 beszállító - köztük a Robert Bosch-sal - alkatrészeit teszi elérhetővé bárki számára, aki kifizeti szoftverének éves felhasználói díját, amely 300 és 1 000 euró között van felhasználóként.A dolognak van még egy érdekessége, abban az esetben, ha tényleg sikerül ennyire felpörgetni a gyártást és már idén elkészült a beígért 10 ezer darab a saját modellből, akkor a StreetScootert birtokló Deutsche Post lesz Európa elsőszámú elektromos kishaszongépjármű-gyártója. Ez pedig óriási teljesítmény lenne egy logisztikai cégtől.A járművek végsebessége 85 km/h, hatótávolságuk pedig 80 kilométer lesz. Ezeken kívül pedig képesek lesznek arra, hogy tartósan elviseljék a fokozott igénybevételt, vagyis azt, hogy heti hat nap közlekedjenek vele és napi 10 órában szállítsanak ki velük küldeményeket, amely során átlagosan kétszázszor nyitják és csukják majd a járművek ajtóit.

Forrás: Deutsche Post