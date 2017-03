Statisztikák arról, hogyan növelheted a túlélési esélyeidet, ha közlekedsz

Átmeneti stagnálást követően 2016-ban uniós szinten újra sikerült 2 százalékkal csökkenteni a közúti balesetekben elhunytak számát az Európai Unióban. Tavaly közel 25 500 ember vesztette életét Európa útjain, 2015-höz képest hatszázzal, 2006-hoz képest pedig 6000 fővel kevesebben. Az ezredforduló óta 600 ezer európai hunyt el közúti balesetben.Hat év alatt 19 százalékkal több emberéletet sikerült megóvni az Európai Unióban, ami Violeta Bulc, közlekedésért felelős uniós biztos szerint bár biztató eredmény, ám a halállal végződő közúti balesetek számának 2010 és 2020 közötti megfelezésére irányuló cél elérésétől még így is jócskán messze jár az EU.Az Európai Bizottság kedden és szerdán egy nagyszabású közlekedésbiztonsági konferencián mutatta be az EU soros elnökségét ellátó Málta fővárosában, La Vallettában a legfrissebb közúti baleseti statisztikákat.A legrosszabb mutatókkal rendelkező uniós tagállamokban, mint Bulgáriában és Romániában még mindig háromszor nagyobb a valószínűsége annak, hogy valaki a közlekedés során elveszíti az életét, mint Svédországban, Hollandiában vagy Nagy-Britanniában.Bár Magyarország az elmúlt hat évben szinte pontosan az uniós átlaggal (19%) összhangban, 18 százalékkal szorította vissza a halálos kimenetelű közúti balesetek számát, a 2016-os egymillió főre jutó 62 fős halálozási statisztika még mindig a kifejezetten magasak közé tartozik az Európai Unióban.Uniós átlagban 2016-ban minden egymillió lakosra 50 halálos közlekedési áldozat jutott. Ezzel a statisztikával az európai közutak messze a legbiztonságosabbnak számítanak a világon, ahol átlagban egymillió lakosra 174 halálos baleset jut.Az autópályák egyébként még mindig a legbiztonságosabbak közé tartoznak. A tavaly az Unióban bekövetkezett halálos balesetek mindössze 8 százaléka történt autópályán, miközben 55 százalékuk a településeket összekötő vidéki közúti hálózaton, 37 százalékuk pedig a városi közlekedésben.A halálos balesetekben elhunytak 46 százaléka gépkocsiban (autón vagy éppen buszon) vesztette az életét. Minden ötödik halálos balesetnek gyalogos volt az áldozata, de a motorosok (14%) és a kerékpárosok (8%) is a legveszélyeztetettebbek közé tartoznak.A sebesség, az alkohol, illetve a drogfogyasztás és a biztonsági öv használatának elmulasztása a három vezető ok a halálos közúti balesetekben. Bulc évente csak az EU-ban 100 milliárd euróra becsüli a közúti szerencsétlenségek által okozott költségeket. "Képzeljék el, mi lenne, ha ezt az összeget szociális célokra, oktatásra és beruházásokra költhetnénk," - tette fel a kérdést.