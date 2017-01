Tarolnak az elektromos autók, amelyekről Európában nem is hall az ember

Elképesztő ütemben terjed az elektromos autózás Kínában

Kína az elmúlt években komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy érdemben támogassa az elektromos járművek elterjedését és a helyi elektromosautó-gyártók megerősödését. Ennek két fő oka volt, az egyik, hogy minél több helyben zéró emisszió jármű fusson az ország nagyvárosainak útjain, hogy csökkenjen azok légszennyezettsége. A másik, hogy közép- és hosszútávon vezető szerephez jutassa a kínai gyártókat. A járműiparban végbemenő változások, az elektromos hajtás előretörése ugyanis hatalmas lehetőséget jelent az ország számára, amely végre behozhatja lemaradását az autógyártás területén.De mit is értünk pontosan érdemi támogatások alatt? A kínai vezetés az elektromos autók vásárlóinak 10 ezer dolláros - közel 2,9 millió forint - támogatást biztosít, míg a plug-in-hibrid járművek vásárlói 6 ezer dolláros - közel 1,75 millió forint - támogatást kaphatnak. A financiális ösztönzőn túl az elektromos autók tulajdonosai olyan kedvezményekben is részesülnek, mint az ingyenes autópálya használat, a járművek kedvezményes áron történő töltése és a forgalom elől elzárt területekre történő behajtás. Fontos az is, hogy Kína komoly összegeket fordít az elektromos töltőinfrastruktúra fejlesztésére is, a nyilvános és a magántöltők telepítésére egyaránt biztosít támogatásokat. Ennek köszönhetően a globális magántöltőknek 25 százaléka, a nyilvános gyorstöltőknek 29 százaléka, míg a nyilvános villámtöltőknek 44 százaléka Kínában működött 2015 végén.

Mindezeket látva nem csoda, hogy a kínai vezetés törekvéseivel összhangban dinamikusan nőtt a plug-in-hibrid és az elektromos autók száma az elmúlt években. Tavaly a legfrissebb, több forrásból összegyűjtött, nem hivatalos statisztikák szerint közel 352 ezer részben vagy teljesen elektromos autót adtak el Kínában, amely közel 85 százalékos növekedést jelentett 2015-höz képest, míg a 2013-as értékesítéshez képest több mint tízszeres volt a bővülés. Az értékesítések dinamikus növekedésének köszönhetően Kína közelebb került céljához, amelynek értelmében szeretnék elérni, hogy 4,6 millió részben vagy teljesen elektromos meghajtású jármű fusson az ország útjain 2020 végén.

Lássuk a konkrét sorrendet

Az eladásai statisztikákat vizsgálva az is elmondható, hogy nagyon népszerűek a vásárlók körében a helyi gyártók, a legkelendőbb plug-in-hibrid és tisztán elektromos modelleket kivétel nélkül a BYD és a BAIC állította elő. Előbbi vállalat a maga 28 százalékos részesedésével piacvezető volt Kínában, míg utóbbi 12 százalékos részesedésével a második helyet szerezte meg. Ez a két cég egyébként a kínai vezetés kiemelt támogatását élvezi, az elmúlt években dollármilliárdokat kaptak a járműgyártásuk felfuttatására. A TOP10-es listával kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy bár az első két helyre plug-in-hibrid autó került, a többi helyen tisztán elektromos járművek végeztek.

A TOP3 modell

A BYD plug-in-hibrid modellje 2014-ben került bemutatásra a Pekingi Autószalon. A modell népszerűsége nem véletlen, a 2.0 literes benzinmotorjának, illetve a két elektromotorjának köszönhetően az alap változat is 498 lóerős, a 100 km/h-s tempó eléréséhez pedig mindössze 4,9 másodpercre van szüksége. Az autót egy 18,4 kWh-s lítium-ion akkumulátorral szerelik, így a Tang egyszeri töltéssel képes akár 80 kilométer megtételére is tisztán elektromos módban, amelyet a vezető maga választhat ki.A kínai gyártó másik népszerű plug-in-hibrid modellje, amely a 13 kWh-s lítium-ion akkumulátorának köszönhetően képes akár 70 kilométer megtételére is tisztán elektromos módban. A modell létezik elektromos változatban is, Qin EV300 néven kapható. Előbbi modell indulóára 31 ezer dollár közelében van, míg utóbb durván 40 ezer dollárba kerül, természetesen ezekből még lejön az elérhető kedvezmények összege.

Forrás: AFP, Greg Baker

Tisztán elektromos meghajtású modell, amely a 61,4 kWh-s akkumulátorának köszönhetően képes akár 300 kilométer megtételére is egyetlen töltéssel. Az e6 nagyobb, 80 kWh-s akkumulátorral szerelt változata pedig 400 kilométeres hatótávolságot ígér. Az e6 elektromotorja 121 lóerős, maximális nyomatéka 450 newtonméter, a 100-as tempó eléréséhez pedig 9,2 másodpercre van szüksége álló helyzetből.

Forrás: Getty Images Hungary