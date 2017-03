Újabb autómotorgyár épülhet Magyarországon

Érdemes perspektívába helyezni, hogy mekkora beruházás is valósulhatna meg a Mitsubishi érkezésével Magyarországon. A hírekben szereplő 200 millió eurós - durván 62 milliárd forint - befektetés autóipari léptékkel mérve a kisebb beruházások közé tartozik. Legutóbb 2016. július 29-én a Mercedes jelentette be , hogy a korábban beharangozott 185 milliárd forintos beruházásán túl további 315 milliárd forintot fektet be Magyarországon. Az új üzemben a tervek szerint évente 150 ezer járművet állítanak majd elő és 2 500 munkahelyet hoznak létre.